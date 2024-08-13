Білий дім розповів, що робити Путіну, якщо його непокоїть Курська область

Путін може закінчити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація на Курщині

За словами представника Білого дому, заяви, що нібито захід ЗСУ в Курську область координується Заходом є «путінською пропагандою»

Російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, чергові заяви російських посадовців про те, що нібито захід ЗСУ в Курську область координується Заходом є «путінською пропагандою».

«Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна – захищається від агресії. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну», – заявив Джон Кірбі.

Нагадаємо, 12 серпня, під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.