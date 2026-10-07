Зеленський пояснив, чому Україна збила лише частину російських ракет

Під час одного з наймасштабніших ударів ворог застосував 70 ракет, значну частину з яких становила зброя, що залишається серйозним викликом для української ППО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану російську атаку в ніч проти 7 жовтня. За його словами, ворог застосував 70 ракет і ударні безпілотники, а збити вдалося лише частину повітряних цілей. Причиною стала значна кількість балістичних ракет, протидія яким залишається найбільшим викликом для української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

За словами президента, під російськими ударами цієї ночі опинилася інфраструктура Києва та 12 областей України. Однією з ключових цілей російської армії стала українська енергетика.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

«Одна з ключових мішеней – наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом», – заявив Зеленський.

фото: ДСНС

На цьому тлі глава держави наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони. За його словами, особливо важливими для України залишаються ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot, здатних протидіяти балістичним загрозам.

«І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до «петріотів», які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає», – наголосив президент.

Зеленський також розповів про наслідки російської атаки в різних регіонах. Найбільше уваги президент приділив удару по Прилуках Чернігівської області, де ракета влучила у звичайну житлову п'ятиповерхівку.

«Сьогодні Путіну на день народження російська армія «подарувала» знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники – роблять усе, щоб знайти кожного та кожну», – повідомив глава держави.

Російські ракетні удари також пошкодили п'ять багатоквартирних будинків у Дніпрі та чотири багатоповерхівки у Кременчуці. За словами Зеленського, внаслідок атаки у Кременчуці загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення.

У Запоріжжі російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку. У Києві внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще дві людини стали жертвами російського удару в Олександрії. Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Рятувальні та аварійні роботи в місцях російських ударів тривають.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок у Прилуках. Момент удару потрапив на відео. Після атаки рятувальники розпочали розбір завалів, під якими могли залишатися люди.

Також цієї ночі російські війська масовано атакували Кременчук. У місті значних пошкоджень зазнала група багатоповерхових житлових будинків, пошкоджено приватні оселі та автомобілі. Міська влада назвала наслідки атаки одними з наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури Кременчука від початку повномасштабного вторгнення.