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Зеленський розповів представникам Японії про наслідки російських атак

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський розповів представникам Японії про наслідки російських атак
Зеленський зустрівся з японськими парламентарями
скриншот з відео

Президент звернув увагу японської делегації на удари по школі, Південному мосту та енергетиці й наголосив на ризиках для інших демократичних країн

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Палати представників парламенту Японії на чолі з Онодерою Іцунорі. Однією з головних тем стали російські атаки на українські міста та їхні наслідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Зеленський наголосив, що візит японської делегації відбувається в період посилених атак російських ударних безпілотників. За його словами, присутність представників держав-партнерів дозволяє їм безпосередньо побачити ситуацію в Україні.

«Хороша зустріч із членами Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з Онодерою Іцунорі. Важливо, що саме в такі непрості дні для наших людей, як зараз, коли російські хвилі «шахедів» постійно тероризують наших людей, у нас завжди є представники партнерів, які бачать і відчувають, що відбувається», – заявив президент.

Окремо Зеленський розповів японській делегації про російські атаки на Київ 1 жовтня. Президент згадав удар «Шахеда» по столичній школі, де на момент атаки тривали заняття, а також удари в районі Південного мосту.

Крім того, глава держави звернув увагу на російські атаки проти української енергетичної інфраструктури. «Тільки сьогодні «шахед» поцілив у школу, коли там йшли заняття, були удари по Південному мосту в Києві, постійно тривають атаки по енергетиці. І важливо, щоб Японія та інші партнери точно знали, які ризики це все несе», – наголосив Зеленський.

Президент подякував Японії за економічну та гуманітарну підтримку України та відзначив нинішній рівень відносин між державами.

Зеленський також нагадав про свою зустріч із прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі в Нью-Йорку. Тоді сторони обговорили можливості поглиблення двосторонньої співпраці та питання безпеки.

«В Нью-Йорку ми з Премʼєр-міністеркою Санае Такаїчі говорили, як зробити більше для двосторонніх відносин між нашими країнами та нашої безпеки – України, Японії та всіх демократичних країн. Домовились, що будемо і надалі в активній комунікації», – зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні російський шахед атакував школу в Києві. Під час удару в укритті перебували понад 100 дітей та більш як 60 учителів. Усі вони залишилися живими. Також російські безпілотники атакували район Південного мосту столиці, через що рух метро та наземного громадського транспорту мостом тимчасово обмежували.

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Теги: Володимир Зеленський Японія окупанти

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