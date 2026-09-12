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Росію атакували безпілотники: у Тольятті уражено завод, у Таганрозі виникла пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росію атакували безпілотники: у Тольятті уражено завод, у Таганрозі виникла пожежа
Пожежа у Тольятті
фото: соціальні мережі

У Тольятті, ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот», який має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу

Вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

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Одночасно з цим у Таганрозі Ростовської області під удар потрапила територія колишнього Таганрозького автомобільного заводу (ТагАЗ), де після атаки спалахнув резервуар. Підприємство, яке раніше займалося збіркою автомобілів, у 2014 році було визнано банкрутом і припинило роботу за первинним профілем. Останнім часом його виробничі потужності використовувалися для інших промислових та військових потреб, зокрема для виробництва безпілотних літальних апаратів.

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Як відомо, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому. 

Теги: вибух росія завод

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