Рубіо заявив про важке становище Росії у війні

Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що Росія має всі підстави для припинення бойових дій

Державний секретар США Марко Рубіо назвав війну жахливою для Росії та зазначив, що справи у РФ на фронті йдуть невдало. Про це пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

За його словами, у зв'язку з цим існують усі підстави для припинення бойових дій. Водночас посадовець зауважив, що у світовій політиці логічні та доцільні рішення не завжди втілюються на практиці.

«Ця війна жахлива для Росії. Я маю на увазі, що у них не йдуть справи у цій війні. Просто не йдуть. Тож є всі підстави для її припинення. Але, на жаль, у зовнішній політиці та в таких питаннях, як ця, іноді те, що має сенс, не обов'язково відбувається», – зазначив Рубіо.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна Росії проти України» – це єдиний конфлікт, який становить найбільшу загрозу світовому порядку.

Науседа заявив, що Росія зазнала мінімальних територіальних здобутків і зазнала величезних втрат. «Однак усі ці величезні зусилля, вся ця кров і сльози, по суті, ні до чого не призвели. Україна все ще гордо стоїть як незалежна держава. Українська мова, культура та національна ідентичність живі та процвітають», – сказав Науседа під час свого виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.