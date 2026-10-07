Росіяни масовано атакували Кременчук: зруйновано житлові будинки (фото, відео)

Окупанти також влучили в одне з підприємств Кременчуцького району

Російські терористи у ніч проти 7 жовтня та вранці завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі, пошкоджено багатоквартирні будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

Під час російської атаки у Кременчуці пролунали вибухи. Згодом очільник ОВА повідомив про наслідки удару в житловому районі міста.

«Унаслідок масованої атаки ворога зафіксовано влучання по житловому району у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки», – повідомив Дяківнич.

фото: соціальні мережі

фото: соціальні мережі

На місці російського удару працюють усі необхідні екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

фото: соціальні мережі

фото: соціальні мережі

фото: соціальні мережі

Крім того, російські війська атакували Кременчуцький район. Там зафіксовано влучання в одне з підприємств. Інших подробиць щодо наслідків удару по підприємству наразі не повідомляється.

У ніч проти 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на низку регіонів України із застосуванням ракет та безпілотників.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей. Також наслідки ворожого удару зафіксували на території гаражного кооперативу. Крім того, вибухи під час нічної атаки лунали у Київській області, Дніпрі та Запоріжжі.

Також російські війська вранці 7 жовтня завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки на окремих ділянках доріг міста можливі тимчасові обмеження руху. Інформації про постраждалих унаслідок цього удару не надходило.