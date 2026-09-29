Коли атаки досягнуть піку? The Economist назвав критичний для Києва місяць

Москва поєднує удари по цивільних об'єктах із диверсіями та спробами посіяти політичний хаос

Росія розгортає проти Києва кампанію, яка поєднує масовані удари, диверсії та спроби політичної дестабілізації. Українські посадовці очікують, що вона посилюватиметься ще до зими, а її пік може припасти на листопад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

За кілька днів до останньої хвилі атак двоє високопоставлених українських посадовців розповіли виданню, що розвідка фіксує три основні напрямки російської кампанії проти столиці – бомбардування, диверсії та спроби посіяти політичний хаос.

Один зі співрозмовників назвав серед найближчих цілей дата-центри та супермаркети. За його словами, Росія хоче бити не лише по критичній інфраструктурі, а й по об'єктах, від яких залежить повсякденне життя киян, щоб посилити страх серед цивільного населення. Обидва посадовці очікують, що кампанія посилюватиметься задовго до зими, а спроби дестабілізувати Київ досягнуть піку до листопада.

Москва накопичує дрони та балістику

Водночас Росія не відмовляється від традиційної тактики ударів по енергетиці, водопостачанню та каналізації, зокрема по насосних системах. Однією з найбільших загроз залишаються балістичні ракети, які складно перехоплювати. Ситуацію ускладнює скорочення запасів американських ракет-перехоплювачів Patriot в Україні.

Окремою загрозою видання називає масове застосування нової генерації дешевих реактивних дронів із керуванням оператором, які можуть шукати цілі в режимі реального часу. Саме вони, за даними The Economist, наразі завдають значної частини шкоди.

Один із посадовців у сфері безпеки заявив, що Росія накопичила «тисячі» таких дронів, а також збільшує запаси балістичних ракет. За його словами, Москва планує використати накопичені запаси протягом найближчих двох місяців. Водночас Україні ще потрібні місяці, щоб налагодити виробництво ефективних перехоплювачів у необхідній кількості.

Диверсії та спроби посіяти хаос

Українські посадовці також очікують посилення гібридних атак усередині країни. Йдеться, зокрема, про можливі замахи та звичайні терористичні атаки. За даними української контррозвідки, щотижня вдається запобігати семи-восьми російським операціям.

Більшість таких операцій організовують дистанційно, вербуючи виконавців в Україні через месенджери, зокрема Telegram. Водночас частину агентів можуть направляти безпосередньо з Росії. Джерело у розвідці припускає, що в Україні досі можуть залишатися законсервовані російські агентурні осередки.

Третім напрямком кампанії є дезінформація та спроби посіяти політичний хаос. Андрій Коваленко, який донедавна обіймав посаду керівника Центру протидії дезінформації, скептично оцінює здатність Москви досягти цієї мети. За його словами, Росія щороку будує подібні плани, сподіваючись за допомогою мережі ботів спровокувати протести та вимоги капітуляції.

Київ готується до складної зими

Журналісти також зазначають, що за роки повномасштабної війни інфраструктура Києва стала стійкішою до ударів. Інтернет-система столиці достатньо децентралізована, а ремонтні бригади мають значний досвід швидкого відновлення пошкоджених об'єктів.

Водночас у столиці вже помітні ознаки підготовки до складної зими. За даними видання, частина мешканців розглядає можливість тимчасового виїзду з Києва, а чиновники у приватних розмовах допускають, що взимку частина міста може помітно спорожніти.

Нагадаємо, раніше дослідники показали, як реактивні дрони змінили ритм життя Києва. З середини серпня реактивні БпЛА почали регулярно спричиняти повторні повітряні тривоги протягом усієї доби. Через розтягнуті в часі запуски місто може годинами перебувати у циклі «тривога – відбій – нова тривога», що ускладнює роботу транспорту, підприємств та установ.

Реактивні дрони значно швидші за звичайні ударні безпілотники – близько 600 км/год проти 250 км/год – і можуть кілька разів змінювати курс. Через це їх складніше перехоплювати, а самі атаки здатні довше утримувати столицю в режимі постійної загрози.