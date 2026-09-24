ЦРУ попереджало Європу про російські дрони? Макрон зробив заяву

Президент Франції заперечив, що Париж отримував попередження від американської розвідки

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі спецслужби не отримували від ЦРУ попередження про можливу російську атаку безпілотниками на країни Південної Європи. Про це Макрон сказав в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і France 2, передає «Главком».

Напередодні іспанська газета El Mundo повідомила, що американська розвідка нібито попередила кілька європейських урядів про можливу російську операцію із застосуванням безпілотників. За даними видання, потенційними цілями могли бути Іспанія, Франція або Італія.

За інформацією El Mundo, Росія нібито могла запускати дрони типу Gerbera з комерційних суден у Середземному морі. Видання посилалося на джерело, близьке до Міністерства оборони Литви. Повідомлення про можливу операцію не було незалежно підтверджене.

Макрон заперечив, що французькі служби отримували таке попередження. «Я можу це заперечити. ЦРУ не інформувало французькі служби», – заявив президент Франції.

Водночас Макрон зазначив, що Росія останнім часом посилила ворожі та, за його словами, злочинні дії проти європейських країн. Він наголосив, що Франція має бути готовою до можливих атак.

Президент Франції також заявляв, що контакти з Росією на рівні спецслужб зберігаються, однак попереджень про майбутні атаки Париж не отримував. За його словами, саме тому європейським країнам необхідно посилювати пильність і захист критичної інфраструктури.

Раніше, Макрон заявляв про посилення російської гібридної загрози для Європи та Франції. Після цього він доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та чутливих об'єктів від атак безпілотників і кібератак.