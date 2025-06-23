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Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії
Президент і прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими
фото: Офіс президента

Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Британії. Про це повідомляє Офіс президента України, інформує «Главком».

Зеленський подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових «Інтерфлекс»,  яка стартувала ще в червні 2022 року і до якої вже долучилося 13 країн.

Президент і прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими
Президент і прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими
фото: Офіс президента

«Я дуже вдячний за те, що ви справді підтримуєте українців, українських воїнів, зміцнюючи нашу армію та допомагаючи Україні вистояти», – сказав президент.

Кір Стармер зазначив, що, спостерігаючи за навчанням, побачив високий рівень професіоналізму та відданості українців.

«Дехто з вас проходить навчання вперше, дехто був на передовій, воював і повернувся зараз для подальшого навчання. Я дуже пишаюся тим, що Велика Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом ми підготували близько 58 тисяч людей», – сказав він.

Президент і Прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими. Ішлося про те, як підвищити ефективність навчання та охопити ще більшу кількість захисників України.

На зустрічі з військовими був присутній Залужний
На зустрічі з військовими був присутній Залужний
фото: Офіс президента

На зустрічі були присутні військові, що проходять навчання на двох курсах «Інтерфлекс». Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прилетів у Велику Британію. Тут глава нашої держави проведе декілька зустрічей.

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Теги: військові Велика Британія Володимир Зеленський навчання Кір Стармер

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