Зеленський та Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Британії
Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Британії. Про це повідомляє Офіс президента України, інформує «Главком».
Зеленський подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових «Інтерфлекс», яка стартувала ще в червні 2022 року і до якої вже долучилося 13 країн.
«Я дуже вдячний за те, що ви справді підтримуєте українців, українських воїнів, зміцнюючи нашу армію та допомагаючи Україні вистояти», – сказав президент.
Кір Стармер зазначив, що, спостерігаючи за навчанням, побачив високий рівень професіоналізму та відданості українців.
«Дехто з вас проходить навчання вперше, дехто був на передовій, воював і повернувся зараз для подальшого навчання. Я дуже пишаюся тим, що Велика Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом ми підготували близько 58 тисяч людей», – сказав він.
Президент і Прем’єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими. Ішлося про те, як підвищити ефективність навчання та охопити ще більшу кількість захисників України.
На зустрічі були присутні військові, що проходять навчання на двох курсах «Інтерфлекс». Після закінчення навчання вони повернуться до України та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прилетів у Велику Британію. Тут глава нашої держави проведе декілька зустрічей.