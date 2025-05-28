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Зеленський відвідав Німеччину, РФ назвала дату наступних переговорів. Головне за 28 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський відвідав Німеччину, РФ назвала дату наступних переговорів. Головне за 28 травня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де провів декілька зустрічей

Візит Зеленського до Німеччини, РФ назвала дату наступних переговорів, смерть депутата від «Слуги народу». «Главком» склав добірку новин 28 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський відвідав Німеччину

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Німецький канцлер заявив, що Україна й Німеччина укладуть угоду про спільне виробництво зброї.

Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро. Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією.

Згодом стало відомо, що Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання. Рішення про нову допомогу Україні було ухвалено через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру. Кошти на новий пакет допомоги вже схвалені Бундестагом.

РФ назвала дату наступних переговорів

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня. За словами Лаврова, російська сторона «оперативно розробила меморандум». Він начебто викладає позицію РФ «з усіх аспектів надійного подолання першопричин кризи».

«Наша делегація на чолі з Володимиром Ростиславовичем Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня», – каже він.

Раніше міністр стверджував, що хоче, аби другий раунд російсько-українських переговорів відбувся у Туреччині. Тим часом глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна готова стати локацією для нових мирних переговорів, оскільки «вважає це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті».

Трамп готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за потреби може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським. Трамп висловив думку, що Путін не хоче закінчувати війну проти України, граючись з вогнем. За словами президента США, за декілька тижнів стане відомо, чи хоче російський диктатор «нас обдурити».

«І якщо так, то ми будемо реагувати трохи інакше. Але це займе близько півтора-двох тижнів. У нас є пан Віткофф, який зараз робить феноменальну роботу і дуже сильно з ними працює. Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не підписаний, я не можу вам сказати», – сказав він.

Крім того, президент США заявив, що «дуже розчарований» масованими обстрілами України з боку Росії. Як зазначив президент США, він не запровадив санкції проти Росії, оскільки «не хоче зіпсувати» потенційну мирну угоду.

Багаторічний очільник «Укргідроенерго» Сирота пішов з посади

Глава «Укргідроенерго» Ігор Сирота залишає компанію. Поки наглядова рада не обрала нового генерального директора його обов’язки виконуватиме Богдан Сухецький. Сирота прийшов у компанію у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління, а вже у 2011 році був призначений генеральним директором.

Компанія й надалі працює у штатному режимі. Усі виробничі процеси, контракти та зобов’язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

Помер депутат від «Слуги народу», колишній журналіст «1+1»

Сьогодні стало відомо про смерть народного депутата України Сергія Швеця, який представляв фракцію «Слуга народу». Він помер від важкої хвороби.

Сергій Швець був відомий широкій громадськості як журналіст, який тривалий час працював на телеканалі «1+1». Зокрема, він був спеціальним кореспондентом та ведучим програм, зокрема ТСН, «Сніданок з 1+1» та «ТСН-Варта».

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Теги: переговори Німеччина Володимир Зеленський

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