Зеленський зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку

Зеленський: Ми будемо вести переговори щодо нових та потужних кроків, щоб посилити тиск на Росію у цій війні та покласти край ударам

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом та обговорить посилення тиску на РФ під час візиту до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 червня 2025 року, розпочав короткий візит до Великої Британії, метою якого є обговорення оборони України та способів посилення тиску на Росію. У рамках візиту Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III, а пізніше проведе переговори з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку. Це вже третя їхня зустріч цього року, що є черговим жестом підтримки України з боку британського монарха та Великої Британії. Глави держав потиснули один одному руки перед камерами.

Після зустрічі з монархом Президент України проведе політичні зустрічі. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Кіром Стармером та спікерами обох палат парламенту.

«Ми також будемо вести переговори щодо нових та потужних кроків, щоб посилити тиск на Росію у цій війні та покласти край ударам», – зазначив Зеленський, коментуючи нещодавню смертельну атаку Росії на столицю України.Речник президента України повідомив, що Володимир Зеленський також поспілкується з українськими військовослужбовцями, які проходять навчання у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

«Головна мета візиту – поглиблення співпраці в оборонній сфері», – підкреслив речник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прилетів у Велику Британію. Тут глава нашої держави проведе декілька зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова.

У Лондоні глава держави зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом. Крім того, Зеленський поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.