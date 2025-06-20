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Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Операція «Опікун». Поліція викрила десятки військовозобовʼязаних, які ухилилися від служби у ЗСУ
На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам «схем» повідомлено про підозру
фото: Нацполіція

У рамках масштабної операції  правоохоронці провели близько 50 обшуків у 12 областях за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних

Поліцейські викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

«Зловмисники підроблювали документи про необхідність постійного догляду за власними родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обовʼязків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання відтермінування від служби в армії», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися й одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за «новоспеченою» дружиною, яка виявилась особою з інвалідністю. 

В іншому епізоді військовий у Дніпрі не лише додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини ІІ групи інвалідності, а ще й незаконно заволодів понад 160 тис. грн грошової компенсації за невикористану відпустку.

«Лише за результатами перших двох етапів масштабної операції «Опікун» правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних майже у Закарпатській, Сумський, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у столиці. Серед іншого вилучили підроблену медичну документацію», – зазначили в Нацполіції.

На підставі зібраних доказів вже вісьмом учасникам «схем» повідомлено про підозру. Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом);
  • ⁠ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);
  • ⁠ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ⁠ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

Наразі проводяться подальші заходи для збору доказової бази і притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до «схеми» осіб.

Ініційовано скасування незаконно отриманих відстрочок та підготовлено документи щодо мобілізації викритих осіб до лав ЗСУ. За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує до десяти років увʼязнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. У прифронтовому місті весь ректорат одного з університетів продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів.

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Теги: ухилянти документи військові поліція мобілізація

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