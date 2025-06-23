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Зеленський прибув до Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський прибув до Британії
Президент поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку в Британії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України зустрінеться з королем та премʼєр-міністром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Велику Британію. Тут глава нашої держави проведе декілька зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова.

У Лондоні глава держави зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом. Крім того, Зеленський поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його особистої участі у майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, ухвалюватиметься «напередодні». Наразі його команда обговорює можливий порядок денний та формати зустрічей.

Саміт відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

До слова, президент США Дональд Трамп цього тижня достроково залишив саміт G7 у Канаді, не дочекавшись його завершення. Ймовірною причиною такого рішення могло стати небажання взаємодіяти з окремими світовими лідерами. Президент США покинув саміт, пропустивши другий день заходу, на якому планувалися перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: Володимир Зеленський Велика Британія

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