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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Трамп святкує перемогу, хоча виграв Китай

glavcom.ua
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фото: x.com/WhiteHouse

Перемир'я без зміни влади в Ірані для Ізраїлю - лише відтермінування наступної війни

Безсумнівний тактичний успіх на тлі стратегічної поразки.

Якщо інформація президента США Дональда Трампа про перемир'я між Ізраїлем та Іраном підтвердиться, це означатиме умовну нічию в протистоянні геополітичної матрьошки: ІзраїльІран; США – Китай; Захід – Глобальний євразійський острів.

Я вже писав у своїх статтях, що будь-яка нічия тут – на користь Китаю (якщо аналізувати події в рамках довгострокових, а не короткострокових наслідків).

Зараз побутує думка, що Ізраїль і США досягли своїх цілей – знищили іранську ядерну програму. Але це свідома девальвація цілей. Тому що для Ізраїлю стратегічною метою є усунення екзистенціального виклику своєму існуванню. А знищення однієї конкретної програми – це відтермінування цієї екзистенції, не більше.

Усунення загрози – це перезавантаження політичного режиму в Ірані або його капітуляція за моделлю «Саддама» в Іраку після першої іракської війни. Усе, що призводить до посилення режиму аятол в Ірані, – це поразки для Ізраїлю та США.

Давайте використаємо найпростіший метод історичної аналогії:

  • Після атаки на Белград, США підписує угоду про «перемир'я» з Мілошевичем.
  • Після поразки Гітлера у Франції, США підписують мирну угоду з Німеччиною.
  • Після бомбардування Кабула – США підписують мирну угоду з Талібаном.
  • Після обстрілу Панами – США підписують мирну угоду з Нор'єгою.

Абсурд, скажете ви і матимете рацію.

При цьому, ні таліби, ні панамці, ні серби чи іракці, не взяли на себе сміливість вдарити по американських військових базах напередодні атаки США. Тому ці події будуть однозначно сприйняті як слабкість Америки. Імперський штандарт у вигляді золотого орла втратить свою сакральність і недоторканність. Багато хто зараз згадає операції Ізраїлю зі знищення ядерних об'єктів у Сирії та Іраку.

Так ось, бажання цих країн (якщо воно і було в реальності) створити ядерну зброю, насправді було зупинено лише внаслідок поразки режиму Саддама Хусейна в першій іракській війні і громадянської війни проти режиму Асада.

Не дивлячись на масовані бомбардування німецьких міст під час Другої світової війни і навіть знищення центру з виробництва важкої води в Норвегії, Гітлер би отримав свою атомну бомбу, якби його режим не був знищений у 1945 році.

А що і хто тепер утримають Іран від таємного створення ядерної бомби? Хто завадить Ірану купити той самий збройовий плутоній, наприклад, у КНДР для складання вже своєї, іранської атомної бомби? Тим більше, в Ірану тепер з'явився й аргумент у вигляді самооборони.

Хто завадить створювати атомні бомби іншим країнам Глобального Півдня? Глобальний Південь усвідомив просту істину – Захід більше не здатний воювати «на землі», залишивши за собою лише панування «в повітрі».

Але небеса завжди були для Азії вмістилищем богів і небесних драконів. Що не заважало її правителям правити на величезних земних просторах.

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Джерело
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Теги: Ізраїль Китай бомбардування США Іран Дональд Трамп

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Олексій Кущ

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