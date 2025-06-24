Україна евакуювала десятки своїх громадян з Ірану

Евакуацію здійснено транзитом через територію Азербайджану та Молдови

Сьогодні, 24 червня, за дорученням президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) спільно з Міністерством закордонних справ України успішно провело евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Серед евакуйованих – п’ять чоловіків, 12 жінок та 14 дітей.

Евакуацію здійснили транзитом через територію Республіки Азербайджан до Республіки Молдова. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

Зазначається, що це – завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, напередодні, в межах окремої операції, з території Держави Ізраїль евакуювали 176 осіб, з яких 133 – громадяни України.

До слова, Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я.

Однак згодом армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню.

Згодом президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню.