Трамп відреагував на ядерні погрози Медведєва

Очільник США наголосив, що до ядерної зброї не можна ставитися так недбало

Президент США Дональд Трамп відповів на заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який раніше натякнув на постачання іншими країнами ядерної зброї до Ірану. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Чи правильно я почув, що колишній президент Росії Медведєв недбало розкидався «N-словом» (Nuclear!) (англ. ядерним, – «Главком») і сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати негайно», – написав Трамп.

За його словами, до ядерної зброї не можна ставитися так недбало.

«Мабуть, саме тому Путін – бос», – додав Трамп.

Також президент США згадав нещодавні удари США по Ірану, підкресливши, що американські ядерні підводні човни – «найпотужніша і найсмертельніша зброя, яка коли-небудь створена». За словами Трампа, під час останньої операції 30 крилатих ракет Tomahawk було випущено із субмарин і «всі 30 потрапили точно в ціль».

Нагадаємо, у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)».

Напередодні Медведєв опублікував пост із критикою ударів США по Ірану. На його думку, американська операція не досягла своєї мети, Іран з неї вийде сильнішим, а низка країн готова безпосередньо направити Ірану свій ядерний боєкомплект.