Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін натякнув, що РФ допомагатиме Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Путін натякнув, що РФ допомагатиме Ірану
фото з відкритих джерел

Диктатор заявив, що РФ вживає «адекватних заходів» щодо зміцнення своєї безпеки та безпеки союзників

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія буде допомагати зміцнювати безпеку своїм союзникам. Ймовірно він мав на увазі Іран, який зараз воює з Ізраїлем. Про це пишуть російські ЗМІ, передає «Главком».

«З огляду на зростання геополітичної напруженості будемо й надалі вживати адекватних заходів щодо зміцнення безпеки Росії та наших союзників. Розвивати наші збройні сили як гарантію суверенного та незалежного розвитку Росії», – сказав він.

Путін наголосив, що актуальним завданням для Росії залишається підвищення бойових можливостей усіх видів збройних сил та родів військ.

«У зв'язку зі зростанням ролі безпілотних літальних апаратів у сучасних конфліктах формується новий рід військ – війська безпілотних систем», – додав він.

Крім того, за словами президента, цього року планується завершити весь комплекс організаційних заходів щодо формування частин та з'єднань Московського та Ленінградського військових округів.

Раніше повідомлялося, що диктатор заявив про початок серійного виробництва «Орєшніка».

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Також МЗС України зробило заяву щодо ударів США проти ядерної програми Ірану. «Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків», – ідеться в заяві.

Читайте також:

Теги: росія Іран війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські удари по Ірану – це удар по авторитету Путіна
Американські удари по Ірану – це удар по авторитету Путіна
Вчора, 19:05
Трамп також запевнив, що Іран міг би стати великою державою
Трамп заявив, що хоче дипломатичного врегулювання з Іраном
13 червня, 00:34
Знищений іранський винищувач
Ізраїль знищив іранські F-14 в аеропорту Тегерана
16 червня, 22:56
Ізраїльський канал повідомляв, що США приєднаються до ударів по Ірану
Ізраїль чекає на допомогу США в атаці на Іран – CNN
18 червня, 00:43
В Ірані проулнали потужні вибухи
Ізраїль атакував Іран: у Тегерані пролунали потужні вибухи
18 червня, 03:31
Мотиви та особи, які кинули гранату, поки що залишаються невідомими
У будинок посла Норвегії в Ізраїлі невідомі кинули гранату
20 червня, 08:37
13 червня винищувачі завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених іранських учених-ядерників
14 червня, 17:51
Сі Цзіньпін вніс рекомендації щодо конфлікту на Близькому Сході
Сі Цзіньпін запропонував своє рішення конфлікту між Ізраїлем і Іраном
21 червня, 15:58
США долучилися до військової операції Ізраїлю, вдаривши по Ірану
Сполучені Штати використали відволікаючий маневр для удару по Ірану – NYT
Сьогодні, 08:32

Політика

Путін натякнув, що РФ допомагатиме Ірану
Путін натякнув, що РФ допомагатиме Ірану
Іранський «кронпринц» у вигнанні закликав до повалення режиму Хаменеї
Іранський «кронпринц» у вигнанні закликав до повалення режиму Хаменеї
Глава парламенту Ірану розповів, яку стратегічну помилку зробив «божевільний» Трамп
Глава парламенту Ірану розповів, яку стратегічну помилку зробив «божевільний» Трамп
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
Витрати на оборону зростуть? Країни НАТО ухвалили рішення
Витрати на оборону зростуть? Країни НАТО ухвалили рішення
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
46K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
31K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ
12K
Новий генпрокурор розповів про квартиру, дружину та чому не став директором НАБУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua