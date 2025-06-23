Путін натякнув, що РФ допомагатиме Ірану

Диктатор заявив, що РФ вживає «адекватних заходів» щодо зміцнення своєї безпеки та безпеки союзників

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія буде допомагати зміцнювати безпеку своїм союзникам. Ймовірно він мав на увазі Іран, який зараз воює з Ізраїлем. Про це пишуть російські ЗМІ, передає «Главком».

«З огляду на зростання геополітичної напруженості будемо й надалі вживати адекватних заходів щодо зміцнення безпеки Росії та наших союзників. Розвивати наші збройні сили як гарантію суверенного та незалежного розвитку Росії», – сказав він.

Путін наголосив, що актуальним завданням для Росії залишається підвищення бойових можливостей усіх видів збройних сил та родів військ.

«У зв'язку зі зростанням ролі безпілотних літальних апаратів у сучасних конфліктах формується новий рід військ – війська безпілотних систем», – додав він.

Крім того, за словами президента, цього року планується завершити весь комплекс організаційних заходів щодо формування частин та з'єднань Московського та Ленінградського військових округів.

Раніше повідомлялося, що диктатор заявив про початок серійного виробництва «Орєшніка».

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Також МЗС України зробило заяву щодо ударів США проти ядерної програми Ірану. «Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків», – ідеться в заяві.