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Масштабна повінь у Нігерії: понад 200 загиблих, сотні зниклих безвісти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Масштабна повінь у Нігерії: понад 200 загиблих, сотні зниклих безвісти
Місцеві розповіли, що багато втратили через повіть
фото: BBC

За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років

У Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцевих чиновників, передає «Главком».

Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років. Заступник голови місцевого самоврядування Муса Кімбоку повідомив, що пошуково-рятувальні роботи зупинили, оскільки шансів знайти живих майже не залишилося.

Голова району Мокви Мухаммад Алій попередив, що через небезпеку поширення хвороб невдовзі буде розпочато роботи з виявлення та ексгумації тіл, які могли бути поховані під уламками та землею.

Жителі Мокви розповідають про трагедії, які розгорнулися на їхніх очах. Місцевий мешканець Адаму Юсуф втратив дружину і новонароджену дитину: «Я безпорадно спостерігав, як вода змиває мою сім'ю. Я вижив тільки завдяки тому, що вмів плавати», – поділився він з ВВС.

Інший постраждалий, Саліу Сулейман, залишився без житла та втратив значну суму грошей: «Я втратив щонайменше $1500 доларів – це були доходи від продажу врожаю. Я хотів повернутися по них, але потік води був надто сильним», – розповів чоловік.

Нігерійський Червоний Хрест у своїй офіційній заяві підтвердив, що повінь спричинила «значні втрати людських життів і масові руйнування».

Влада країни закликає міжнародну спільноту до гуманітарної допомоги, адже наслідки катастрофи можуть загрожувати подальшими спалахами інфекційних захворювань і посиленням гуманітарної кризи в регіоні.

Нагадаємо, за інформацією Геологічної служби США, в М’янмі сталися землетруси магнітудою 7,7 і 6,4 бали.

За даними військового уряду М’янми в суботу, кількість загиблих у М'янмі склала 1002 людини, що різко більше, ніж у п'ятницю, коли державні ЗМІ повідомляли про 144 загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Щонайменше дев'ять людей загинули в сусідньому Таїланді, де землетрус магнітудою 7,7 бала зруйнував будівлі та обвалив споруджуваний хмарочос у столиці Бангкоку, 30 людей опинились під уламками, 49 вважаються зниклими безвісти.

Теги: Нігерія стихійні лиха повінь

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