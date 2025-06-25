Трамп порівняв удар США по Ірану з бомбардуваннями Хіросіми та Нагасакі

Трамп вважає, що американський удар по Ірану мав ефект, подібний до ядерних бомбардувань Японії у Другій світовій

Президент США Дональд Трамп порівняв нещодавній удар по іранських ядерних об’єктах з бомбардуваннями японських міст Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Під час самі НАТО Дональд Трамп заявив, що дії США стали вирішальними у припиненні загрози з боку Тегерана. «Вони витратили трильйони доларів, намагаючись це зробити, і їм це не вдалося, а ми насправді дуже добре з ними зараз ладнаємо. Але хіба ми не досягли успіху цим ударом? Цей удар поклав край війні», – заявив Трамп.

Американський лідер провів історичну паралель між американським ударом по Ірану та діями США проти Японії в 1945 році: «Я не хочу наводити приклад Хіросіми, я не хочу наводити приклад Нагасакі, але це було по суті те саме, що поклало край тій війні. Це поклало край тому, це поклало край тій війні. Якби ми цього не зробили, вони б воювали й зараз».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Раніше «Главком» повідомляв, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного удару, і її відновлення може тривати роки. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю. Журналісти писали, що заяви Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета про фактичне знищення ядерної програми Ірану є дещо гіперболізованими. Водночас у повідомленні вказано, що оцінка може змінитись після того, як з'являться додаткові розвідувальні дані про удари.

Також «Главком» інформував, що президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ за повідомлення, що атаки США на ядерні об’єкти Ірану не знищили ключові компоненти програми.