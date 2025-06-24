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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Схід – справа тонка. США та Іран залишилися задоволені і можуть приступати до угоди

glavcom.ua
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На Близькому Сході будь-яка подія легко перетворюється на суміш вистави і трагедії
фото: depositphotos.com

Дивна війна

Поки що ми тільки «знаємо» з повідомлень світових ЗМІ, що найкращі американські невидимі літаки з невидимими величезними бомбами розбомбили невидимий іранський ядерний центр, розташований високо у горах на глибині 60 метрів, в якому чомусь не виявилося ядерного урану для іранської бомби.

У світових ЗМІ піднялася величезна хвиля фейків, фото, коментарів, повідомлень, але результатів американського бомбардування поки що не видно. У відповідь невидимі іранські ракети, що врятувалися від ізраїльських літаків, завдали удару по американських базах у Катарі, Бахрейні та Іраку. Результатів теж не видно, але обидві сторони були задоволені.

Президент США Трамп зробив вигляд, що не помітив удару у відповідь Тегерана – «комариний укус», а іранці залишилися задоволені своєю помстою американцям. При цьому кількість запущених іранських ракет була строго за кількістю скинутих величезних американських бомб.

У разі американського удару та іранської ракетної відповіді сторони ввічливо обмінялися попередніми попередженнями про нанесення атаки. США та Іран залишилися задоволені своїми діями – тепер можна розпочинати невидимі переговори або «угоду», як любить говорити Трамп.

Але Схід – справа тонка, як любив говорити інший герой іншої війни. На Близькому Сході будь-яка подія легко перетворюється на суміш вистави і трагедії.

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Джерело
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Теги: Ізраїль Іран війна бомбардування переговори

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