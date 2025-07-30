Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч

Поштовхи відчули в Петропавловську-Камчатському та інших населених пунктах. Росіяни скаржилися на тремтіння меблів та падіння стін, зокрема, у дитячому садку.

Росія атакувала міста України безпілотниками, у Харкові є руйнування та постраждалі, на Камчатці у РФ зафіксовано потужний землетрус, у США пролунав вибух та розгорілася пожежа, пошкоджено елеватор, президент Сполучених Штатів говорив про війну, а Держдеп прокоментував його дедлайн для країни-терористки. «Главком» зібрав головні події ночі проти 30 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибух у США

У місті Фрімонт, штат Небраска, 29 липня стався потужний вибух, який призвів до значних пошкоджень елеватора та сильного задимлення.

За даними журналістів, аварійні бригади активно працюють на місці події на півдні Фрімонта, де розташований об'єкт Golden Sun Feeds, що наразі належить компанії Horizon BioFuels.

Очевидці повідомляють, що вибух зруйнував верхню частину елеватора, який сягав кількох сотень метрів у висоту.

Землетрус на Камчатці

30 липня на Камчатці (Росія) зафіксовано потужний землетрус магнітудою 8. Влада оголосила загрозу цунамі та розпочала евакуацію мешканців із деяких прибережних районів. Reuters також повідомляє про потенційну загрозу для Японії та Аляски.

Землетрус стався вночі (за тамтешнім часом – 11:24, за київським – 02:24) 30 липня 2025 року біля східного узбережжя Камчатського півострова. За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 130 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині близько 10-20 км. Деякі інші джерела згадують навіть магнітуду 8,7.

Загалом землетрус стався у сейсмічно активній зоні, де Тихоокеанська плита взаємодіє з Охотською. Подібні ситуації там не є новиною, але сила поштовхів цього разу була надзвичайною, так само як і тривалість афтершоків – місцеві жителі повідомляли, що землетрус тривав понад 7 хвилин.

Росія вдарила по Харкову

У ніч на 30 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи через атаку російських БпЛА. За його інформацією, у Шевченківському районі міста горить автомобіль. За попередньою інформацією, є троє постраждалих: дві жінки та чоловік.

Крім того, постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Вибухи у Павлограді та Миколаєві

У ніч на 30 липня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками. Вибухи пролунали в Павлограді та Миколаєві. Про це повідомляє «Главком».

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Павлограді пролунала серія вибухів. Військові попереджали про ворожі дрони на сході Дніпропетровської області, що рухалися у північно-західному напрямку. Мешканців Павлограда та району закликали перебувати в укриттях.

Також щонайменше один вибух було чутно в Миколаєві. Перед цим військові повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, двічі фіксувалася швидкісна ціль у напрямку Очакова (Миколаївська область).

Трамп припустив, що війна в Україні триватиме довго

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що врегулювання повномасштабної війни Росії проти України займе досить багато часу.

Трамп розповів, що раніше мав «чудові розмови» з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він вірив, що війну між РФ та Україною вдасться врегулювати. Проте, за його словами, після таких дзвінків сталося «дуже багато поганих речей».

Американський лідер зазначив, що Україна для російського диктатора є «як зіниця ока». Наразі Путіну важко, оскільки він розраховував на триденну війну, але все триває вже понад три роки.

Держдеп США прокоментував дедлайн Трампа

Сполучені Штати готові запровадити нові обмеження та вторинні санкції проти Росії після закінчення 10-денного терміну, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Темі Брюс під час брифінгу.

«Ну, очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина. І ми бачили результати цього по всьому світу, знову ж таки, найостанніше в Індо-Тихоокеанському регіоні і, звичайно, з його посланцями та характером зобов'язань, які ми взяли на себе», – зазначила Брюс.

Вона додала, що питання санкцій, включно з вторинними, регулярно обговорюються, і президент також порушував це питання, особливо щодо країн, які отримують вигоду від купівлі російської нафти.