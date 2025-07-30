На Камчатці у Росії стався потужний землетрус, оголошено загрозу цунамі

Поштовхи відчули в Петропавловську-Камчатському та інших населених пунктах

30 липня на Камчатці (Росія) зафіксовано потужний землетрус магнітудою 8. Влада оголосила загрозу цунамі та розпочала евакуацію мешканців із деяких прибережних районів. Reuters також повідомляє про потенційну загрозу для Японії та Аляски, передає «Главком».

Землетрус стався вночі (за тамтешнім часом – 11:24, за київським – 02:24) 30 липня 2025 року біля східного узбережжя Камчатського півострова. За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 130 км на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині близько 10-20 км. Деякі інші джерела згадують навіть магнітуду 8,7.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

Загалом землетрус стався у сейсмічно активній зоні, де Тихоокеанська плита взаємодіє з Охотською. Подібні ситуації там не є новиною, але сила поштовхів цього разу була надзвичайною, так само як і тривалість афтершоків – місцеві жителі повідомляли, що землетрус тривав понад 7 хвилин.

Поштовхи відчули в Петропавловську-Камчатському та інших населених пунктах. Місцеві жителі скаржилися на тремтіння меблів та падіння стін, зокрема, у дитячому садку.

Влада оголосила попередження про цунамі для прибережних районів Камчатки. Відповідні служби США та Японії інформують про ризики для Гавайських островів, Аляски та японських островів.

Дані про висоту хвиль різняться – повідомляється як про 0,3 метра, так і про 3-4 метри. Загроза цунамі залишатиметься актуальною щонайменше протягом 3 годин.

A tsunami is striking the Russian coast of Kamchatka after the 8.7 magnitude earthquake that hit offshore.

pic.twitter.com/dg6fmOITYK — Andrew Alvarez (@theOGalv) — Andrew Alvarez (@theOGalv) July 30, 2025

Зауважимо, що жодного землетрусу магнітудою 8 або вище не було зафіксовано у світі між 2012 і 2025 роками до цієї події на Камчатці, що робить її унікальною за останні 13 років.

Місцева влада закликала жителів залишатися пильними через можливі афтершоки, а також уникати прибережних зон до повного зняття попереджень. У МНС Росії особливо радять людям «у жодному разі не їхати до берега, щоб подивитися на цунамі».

Раніше ми писали, що столицю Румунії одночасно накрили дощ, град та сильний вітер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EuroNews.

Зазначається, що внаслідок негоди загинула жінка. Попередньо відомо, що вітер зірвав дах її будинку та вдарив об іншу будівлю. Балка пробила вікно та вбила жінку, яка перебувала в квартирі.