Землетрус у Непалі: рахунок постраждалих пішов на сотні

Для проведення рятувальної операції залучено гелікоптери

Кількість жертв землетрусу на заході Непалу зросло до 128 людей, рятувальна операція триває. Про це повідомляє Xinhua.

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За даними офіційного представника поліції Непалу Кубера Кадаята, у районах Джаджаркот та Західний Рукум загинуло 128 людей, ще 140 отримали травми.

Рятувальникам важко дістатися деяких місць, оскільки мости пошкоджені, а автошляхи заблоковані зсувами ґрунту.

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Епіцентр землетрусу залягав на глибині від 10 до 15 км. До ранку суботи було зареєстровано чотири афтершоки магнітудою понад 4 бали, повідомив співробітник Національного центру моніторингу та дослідження землетрусів Непалу Лок Біджай Адхікарі. «Афтершоки продовжуються», - додав він.

У суботу вранці прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал разом з медиками вирушив у район стихійного лиха. Для проведення рятувальної операції залучено гелікоптери.

Нагадаємо, землетрус стався 3 листопада о 23:47 в районі Джаджаркот. Національний сейсмологічний центр Непалу повідомив, що його магнітуда становила 6,4 бали.

Раніше повідомлялося про 69 загиблих.