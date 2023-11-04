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Землетрус у Непалі: рахунок постраждалих пішов на сотні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Землетрус у Непалі: рахунок постраждалих пішов на сотні
Унаслідок землетрусу зруйновано житлові будинки
фото: Сіньхуа

Для проведення рятувальної операції залучено гелікоптери

Кількість жертв землетрусу на заході Непалу зросло до 128 людей, рятувальна операція триває. Про це повідомляє Xinhua.

За даними офіційного представника поліції Непалу Кубера Кадаята, у районах Джаджаркот та Західний Рукум загинуло 128 людей, ще 140 отримали травми.

Рятувальникам важко дістатися деяких місць, оскільки мости пошкоджені, а автошляхи заблоковані зсувами ґрунту.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині від 10 до 15 км. До ранку суботи було зареєстровано чотири афтершоки магнітудою понад 4 бали, повідомив співробітник Національного центру моніторингу та дослідження землетрусів Непалу Лок Біджай Адхікарі. «Афтершоки продовжуються», - додав він.

У суботу вранці прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал разом з медиками вирушив у район стихійного лиха. Для проведення рятувальної операції залучено гелікоптери.

Нагадаємо, землетрус стався 3 листопада о 23:47 в районі Джаджаркот. Національний сейсмологічний центр Непалу повідомив, що його магнітуда становила 6,4 бали.

Раніше повідомлялося про 69 загиблих.

Теги: землетрус стихійні лиха Непал

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