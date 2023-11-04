У Непалі стався сильний землетрус: є десятки загиблих

Унаслідок землетрусу щонайменше 69 людей загинули, понад 20 були госпіталізовані

Щонайменше 69 людей загинули, а десятки отримали поранення внаслідок сильного землетрусу на заході Непалу. Про це повідомляє Reuters.

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Землетрус стався 3 листопада о 23:47 в районі Джаджаркот. Національний сейсмологічний центр Непалу повідомив, що його магнітуда становила 6,4 бала.

Місцеві чиновники повідомили про щонайменше 69 загиблих. Понад 20 людей госпіталізовані та перебувають у тяжкому стані.

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«Будинки впали. Люди кинулися зі своїх будинків. Я перебуваю серед натовпу переляканих мешканців. Ми намагаємося встановити деталі руйнувань», – сказав виданню представник поліції.

Від землетрусу затряслися будівлі в Індій, зокрема, у столиці Нью-Делі. У соцмережах були опубліковані відео, де люди вибігають з будинків. У деяких районах проводили евакуацію.

Нагадаємо, 29 жовтня стався землетрус у провінції Герат на заході Афганістану, внаслідок якого постраждали 13 людей.

Раніше повідомлялося, що вранці середи, 25 жовтня, на території Румунії зареєстрували землетрус магнітудою 4,0.