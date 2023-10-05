Японію сколихнув потужний землетрус

Сила землетрусу сягнула позначки 6,6 за шкалою Ріхтера

На півдні Японії стався землетрус магнітудою 6,6 балів. За даними моніторингового центру, також оголошено тривогу цунамі. Про це повідомило видання The Japan Times.

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Повідомляється, що землетрус стався на глибині близько 10 км. Епіцентр землетрусу зафіксований в районі архіпелагу Ідзу – ланцюга островів, розташованих у Тихому океані.

За даними метеорологічного центру, висота хвиль біля берегів островів архіпелагу не перевищить 1-1,5 метра. Хоча хвиля висотою 1 метр може здатися невеликою, зустріч з нею може бути надзвичайно небезпечною і може викинути людину з ніг.

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Метеорологічне агентство попередило про можливі післяпоштовхи та заявило, що з ймовірністю у 10-20% землетрус подібної магнітуди станеться знову. Громадськість закликають бути уважними протягом наступного тижня.

Видання повідомляє, що наразі не виявлено незвичайної вулканічної активності внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, у Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера.

Повідомлялося, що 14 вересня у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.