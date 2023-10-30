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На заході Афганістану стався потужний землетрус: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
На заході Афганістану стався потужний землетрус: є поранені
фото з відкритих джерел

Загалом було госпіталізовано 13 поранених

Унаслідок землетрусу, який стався у провінції Герат на заході Афганістану, постраждали 13 людей. Про це повідомляє Сіньхуа.

Землетрус магнітудою 5,0 (за даними Геологічної служби США) стався вночі на 29 жовтня, гіпоцентр якого залягав на глибині 10 км. У неділю у провінції Герат було зафіксовано повторний поштовх магнітудою 4,8.

Офіційні особи Афганістану підтвердили, що загалом було госпіталізовано 13 поранених.

За словами місцевих жителів, підземні поштовхи також завдали матеріальних збитків.

Нагадаємо, унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей

За даними Геологічної служби США, землетрус в Афганістані стався за 35 км на північний захід від міста Герат. Магнітуда землетрусів становила 6,3 бала. 

Офіційні особи стверджували, що в Афганістані стався другий сильний землетрус за менш ніж два роки. Відбулося щонайменше сім підземних поштовхів.

Раніше повідомлялося, що вранці середи, 25 жовтня, на території Румунії зареєстрували землетрус магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера). 

Теги: Афганістан землетрус

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