На заході Афганістану стався потужний землетрус: є поранені

Загалом було госпіталізовано 13 поранених

Унаслідок землетрусу, який стався у провінції Герат на заході Афганістану, постраждали 13 людей. Про це повідомляє Сіньхуа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Землетрус магнітудою 5,0 (за даними Геологічної служби США) стався вночі на 29 жовтня, гіпоцентр якого залягав на глибині 10 км. У неділю у провінції Герат було зафіксовано повторний поштовх магнітудою 4,8.

Офіційні особи Афганістану підтвердили, що загалом було госпіталізовано 13 поранених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами місцевих жителів, підземні поштовхи також завдали матеріальних збитків.

Нагадаємо, унаслідок сильних землетрусів, що сталися в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей.

За даними Геологічної служби США, землетрус в Афганістані стався за 35 км на північний захід від міста Герат. Магнітуда землетрусів становила 6,3 бала.

Офіційні особи стверджували, що в Афганістані стався другий сильний землетрус за менш ніж два роки. Відбулося щонайменше сім підземних поштовхів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що вранці середи, 25 жовтня, на території Румунії зареєстрували землетрус магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера).