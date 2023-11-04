Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч

Щонайменше 128 людей загинули, а десятки отримали поранення внаслідок сильного землетрусу на заході Непалу

На фронті загинув журналіст Тарас Давидюк. У Непалі стався сильний землетрус. Google остаточно покинув російський ринок. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Загибель журналіста на фронті

На фронті загинув засновник і головний редактор рівненського видання «Горинь.інфо» Тарас Давидюк.

Узимку 2013-2014 років років Давидюк був добровольцем 15-ї «МНК-івської», відтак і 14-ої «пластової» сотні Самооборони Майдану. З початком російсько-української війни служив у добровольчому батальйоні «Гарпун», а згодом в одному з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ. Додому повернувся навесні 2019 року. Тоді й почало роботу видання «Горинь.інфо».

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На початку повномасштабного вторгнення РФ Тарас Давидюк пішов на фронт, останні місяці воював у 14-му окремому полку. Загинув на околицях села Роботине в Запорізькій області. Журналісту було 37 років.

Землетрус в Непалі

Щонайменше 128 людей загинули, а десятки отримали поранення внаслідок сильного землетрусу на заході Непалу.

Землетрус стався 3 листопада о 23:47 в районі Джаджаркот. Національний сейсмологічний центр Непалу повідомив, що його магнітуда становила 6,4 бала.

Станом на 5:26 4 листопада відомо про щонайменше 128 загиблих, їхня кількість може зрости, повідомляє Reuters.

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«Будинки впали. Люди кинулися зі своїх будинків. Я перебуваю серед натовпу переляканих мешканців. Ми намагаємося встановити деталі руйнувань», – сказав виданню представник поліції.

Від землетрусу затряслися будівлі в Індій, зокрема, у столиці Нью-Делі. У соцмережах були опубліковані відео, де люди вибігають з будинків. У деяких районах проводили евакуацію.

Google остаточно покинув російський ринок

У жовтні 2023 року зафіксовано 12 виходів іноземних компаній з російського ринку. Ринок Росії покинув технологічний гігант Google.

За даними KSE Institute, минулого місяця завершили вихід із Росії дванадцять міжнародних компаній, а саме: Google, ASBIS, Carlsberg, Decathlon, Ensto, Viterra (частина Glencore), Ingka, Legrand, Sulzer, VEON, Xerox, KONE.

Загалом станом на 1 листопада 2023 року 296 міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії. Також 1215 згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

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Поки що не збираються покидати російський ринок 1503 компаній, з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute. Ще 552 призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Масштабна повінь в Італії

Щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада.

Річка Бізенціо, що протікає в Тоскані, вийшла з берегів, змивши автомобілі і змусивши місцевих жителів забиратися на дахи будинків, щоб врятуватися від повені.

Близько 190 людей були змушені евакуюватися, а 48 тис. мешканців регіону не мали електрики.

Такі екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран, що вирує в Західній Європі.

Проросійський голова служби держбезпеки Сербії пішов у відставку

Проросійський керівник служби держбезпеки Сербії Александар Вулін оголосив про відставку після того, як США ввели щодо нього санкції. Про це повідомляє Reuters.

Колишній міністр внутрішніх справ і соратник президента Александра Вучича, Вулін перебуває під санкціями США з липня за звинуваченням у корупції, причетності до торгівлі наркотиками і зв’язках із Росією.

Александар Вулін заявив, що не хоче, щоб санкції, спрямовані проти нього, негативно вплинули на країну.