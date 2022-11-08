Журналіст-розслідувач: будь-хто у Молдові може підписати контракт з армією РФ і поїхати на війну 

«Будь-яка людина у Молдові може підписати контракт з армією РФ»

У невизнаному Придністров'ї розташована військова база Росії, і служити на цій базі вербують жителів Молдови. Журналіст із Молдови, головний редактор Rise.md Володимир Тхорік у розмові з «Главкомом» розповів, що особисто ставив експеримент і намагався «завербуватися» у російську армію. Він дізнався, що будь-яка людина у Молдові може підписати контракт на службу в армії РФ.

«Я представився жителем Бельць (місто у Молдові, – «Главком»), сказав, що не маю вищої освіти і хочу працювати у російській армії. На моє запитання, чи відправлять мене в Україну воювати, мені відповіли, щоби я приїхав і там уже про це поговоримо. Тобто вони вербують людей навіть без бойового досвіду», – каже розслідувач.

Росіяни визнають, що до 2020 року Росія використовувала спецслужби як інструмент впливу на радянському просторі. Наразі проросійські політики у Молдові – Ілан Шор, Ігор Додон, Іон Чебан (екссоціаліст, мер Кишинева) боряться зі спільний електорат, поки за ними всіма стоїть Росія.

У нас є докази, що на кількох виборах на соціалістів працювала група російських політтехнологів. За цим фактом не було відкрито жодної справи. Тільки після того, як США їх, разом із Чайкою, (Ігор Чайка, син генерального прокурора РФ Юрія Чайки, – «Главком») внесли до санкційного списку, у Молдові згадали, що є загроза зовнішнього втручання з боку Росії і посмілішали трошки. Добре, що санкції США надали сміливості молдавським слідчим, але проблема у тому, що час згаяно, два роки минуло. Цих людей давно немає у країні. Які докази проти них тепер знайдуться? Ну, може знайдуть якісь звіти», – розповів Тхорік.

Причинами бездіяльності правоохоронців є те, що у Молдові, з одного боку, побоюються Росію, мовляв друга армія світу, краще не злити «ведмедя». До того ж, правоохоронні органи у Молдові наскрізь корумповані.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що кожний третій із російських дипломатів, які прибували до Молдови з 2014 року, мав зв’язки із російськими спецслужбами.