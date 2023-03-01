Зіткнення потягів у Греції: заарештовано начальника місцевої станції

У Греції зіштовхнулися два потяги: пасажирський та товарний

У катастрофі загинули 38 людей

У зв’язку зі смертельним зіткненням потягів грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу у вівторок пізно ввечері. Про це повідомляє Ekathimerini.

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Якщо вину начальника буде доказано – йому загрожуватиме до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі намагаються з'ясувати, чому два потяги – пасажирський і вантажний – опинилися на одній колії.

За останніми даними кількість загиблих у катастрофі складає 38. Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.

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Влада оголосила про триденну національну жалобу в країні у зв’язку з трагедією.

Нагадаємо, 1 березня в Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 26 загиблих, але ці дані неостаточні.