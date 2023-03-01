Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено)

Щонайменше 26 загиблих та понад 80 травмованих

Після того, як пасажирський потяг зіткнувся з вантажним на великій швидкості поблизу Евангелісмоса, спалахнула пожежа, в результаті аварії загинуло щонайменше 16 осіб і десятки постраждали, включаючи дітей. Про це повідомляє Mirror. За уточненими даними на ранок (05:19), загинуло 26 осіб, постраждало 85 осіб.

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Зусилля з порятунку тих, хто опинився в пастці, тривали протягом ночі, оскільки на одній фотографії з місця події було видно, як поїзд ліг на бік і зійшов з рейок.

Кадри, опубліковані в соціальних мережах, також показали масштаби пожежі: принаймні один вагон, вважає видання, повністю охоплений вогнем.

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Станом на момент написання статті повідомлялося про 60 поранених, 20 із них характеризуються, як «важко поранені». Відомо, що серед постраждалих є діти.

Залізничний оператор Hellenic Trains повідомив, що 350 людей перебували на борту міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, коли він врізався у вантажний потяг. За попередніми даними, два потяги могли рухатися однією колією на високій швидкості.

Співробітники поліції та збройних сил приєдналися до реагування на надзвичайні ситуації, і головна дорога, розташована поруч із аварією, була закрита, щоб дозволити машинам швидкої допомоги під'їхати до місця аварії.

«На момент зіткнення на борту перебувало близько 350 пасажирів. На місце події виїхали пожежники та співробітники Hellenic Train, які брали участь у рятувальних операціях і надаючи допомогу мандрівникам», – повідомив міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс.