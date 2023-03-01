Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено)
фото mirror.co.uk

Щонайменше 26 загиблих та понад 80 травмованих

Після того, як пасажирський потяг зіткнувся з вантажним на великій швидкості поблизу Евангелісмоса, спалахнула пожежа, в результаті аварії загинуло щонайменше 16 осіб і десятки постраждали, включаючи дітей. Про це повідомляє Mirror. За уточненими даними на ранок (05:19), загинуло 26 осіб, постраждало 85 осіб.

Зусилля з порятунку тих, хто опинився в пастці, тривали протягом ночі, оскільки на одній фотографії з місця події було видно, як поїзд ліг на бік і зійшов з рейок.

Кадри, опубліковані в соціальних мережах, також показали масштаби пожежі: принаймні один вагон, вважає видання, повністю охоплений вогнем.

Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено) фото 1

Станом на момент написання статті повідомлялося про 60 поранених, 20 із них характеризуються, як «важко поранені». Відомо, що серед постраждалих є діти.

Залізничний оператор Hellenic Trains повідомив, що 350 людей перебували на борту міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, коли він врізався у вантажний потяг. За попередніми даними, два потяги могли рухатися однією колією на високій швидкості.

Співробітники поліції та збройних сил приєдналися до реагування на надзвичайні ситуації, і головна дорога, розташована поруч із аварією, була закрита, щоб дозволити машинам швидкої допомоги під'їхати до місця аварії.

Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено) фото 2

«На момент зіткнення на борту перебувало близько 350 пасажирів. На місце події виїхали пожежники та співробітники Hellenic Train, які брали участь у рятувальних операціях і надаючи допомогу мандрівникам», – повідомив міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс.

 

Теги: Греція потяг аварія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В аеропорту Лос-Анджелеса літак зіткнувся з автобусом. Є постраждалі
В аеропорту Лос-Анджелеса літак зіткнувся з автобусом. Є постраждалі
11 лютого, 13:28
Українці вкрай необережні на дорогах
Найпоширеніші причини ДТП у 2022 році: поліція показала статистику
10 лютого, 11:23
Передача систем ППО Україні. Греція зробила заяву після погроз РФ
Передача систем ППО Україні. Греція зробила заяву після погроз РФ
23 лютого, 11:37

Соціум

До 15 років позбавлення волі: Держдума буде карати за правду про війну в Україні
До 15 років позбавлення волі: Держдума буде карати за правду про війну в Україні
Біля берегів Росії затонуло китайське судно
Біля берегів Росії затонуло китайське судно
У Туреччині новий потужний землетрус, є жертви
У Туреччині новий потужний землетрус, є жертви
Підліткове ПВК «Редан»: вже є затримані в Білорусі
Підліткове ПВК «Редан»: вже є затримані в Білорусі
Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено)
Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено)
Вибухи у в Єйську: місцева влада говорить про «учєнія»
Вибухи у в Єйську: місцева влада говорить про «учєнія»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
66K
Ситуація у Придністров'ї загострюється. Росія почала підготовку військових
11K
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
7919
Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)
7139
Переговори з РФ: Банкова поставила жорстку умову Кремлю
6521
Займалися сексом при дітях та ґвалтували: поліція розповіла жахіття про родину з Броварів

Новини

Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Сьогодні, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
Вчора, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту