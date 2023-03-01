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Аварія потяга у Греції. МЗС з’ясовує, чи є українці серед постраждалих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія потяга у Греції. МЗС з’ясовує, чи є українці серед постраждалих
фото з відкритих джерел

Аварія ж сталася неподалік міста Лариса

Українські дипломати перевіряють, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення потягів у Греції. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter.

«Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції», – написав Ніколенко.

Він додав, що для отримання допомоги слід звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.

Нагадаємо, в Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 26 загиблих, але ці дані неостаточні.

Теги: потяг українці Греція МЗС

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