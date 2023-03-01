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У Греції зросло число жертв після зіткнення поїздів: у країні оголошено триденну жалобу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Греції зросло число жертв після зіткнення поїздів: у країні оголошено триденну жалобу
У Греції зіштовхнулися два потяги: пасажирський та товарний
фото: Reuters

Посольство України в Афінах на даний момент не має даних про те, чи були українські громадяни в пасажирському поїзд

Кількість загиблих внаслідок зіткнення потягів у Греції досягла 36, а в лікарнях перебувають 66 осіб. Такі дані озвучив офіційний представник пожежної служби Василіс Ватракояніс.

«Наразі виявлено 36 загиблих. Поранення отримали 85 людей. З них до лікарень для надання допомоги доставлено 66 осіб, шестеро перебувають у реанімаційних відділеннях», - наводить телеканал ERT NEWS слова голови пожежної служби.

У Греції оголосили триденну жалобу після зіткнення пасажирського поїзда з вантажним біля грецького міста Лариса у середу, 1 березня.

Посольство України в Афінах на даний момент не має даних про те, чи були українські громадяни в пасажирському поїзді, в якому перебувало 350 пасажирів.

Нагадаємо, 1 березня в Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 26 загиблих, але ці дані неостаточні.

Теги: Греція потяг аварія поранення

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