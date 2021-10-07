ЗМІ дізналися деталі операції з викрадення Моссадом іранського генерала

Агенти Моссада викрали іранського генерала, який на той момент був у Сирії, і вивезли його на територію однієї з африканських країн

Головною метою операції був збір інформації, яка дозволила б встановити, що саме сталося зі штурманом Роном Арадом, який зник у 1986 році

Розвідка Ізраїлю Моссад провела на території Сирії секретну спецоперацію, під час якої викрала іранського генерала. Про це повідомляє The Times of Israel.

Відзначається, що таємна операція пройшла у вересні. Агенти Моссада викрали іранського генерала, який на той момент був у Сирії, і вивезли його на територію однієї з африканських країн, назва якої не розкривається. Там військового допитали, а згодом відпустили. Інших подробиць не надано.

Уточнюється, що головною метою операції був збір інформації, яка дозволила б встановити, що саме сталося зі штурманом Роном Арадом, який зник у 1986 році, після того як його літак було збито в небі над Ліваном.

Зниклий ізраїльський штурман. Фото: Israeli Air Force

Відомо, що спочатку в ЗМІ з'явилися повідомлення, що операція розвідки була невдалою, а глава Моссада Давид Барнеа нібито визнав її провалом.

Хоча потім місцеві ЗМІ повідомили, що в листі, який Барнеа надіслав співробітникам Моссада, цю спецоперацію було описовано як великий успіх. Кілька джерел у розвідці також підтвердили, що Моссад повністю виконав свою місію, і операція стала однією з найважливіших і успішних з усіх, які зробила ізраїльська розвідка, щоб відшукати достовірну інформацію про долю Арада.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час свого виступу на відкритті зимової сесії кнесету відзначив, що ця спецоперація була складною та масштабною. Водночас його канцелярія опублікувала заяву, в якій також описала операцію як успішну.

Літак штурмана ізраїльських ВПС Рона Арада було збито в 1986 році над ліванським містом Сайда. Льотчик катапультувався та, як вважають в Ізраїлі, потрапив у руки представників ліванського шиїтського руху Амаль. Після цього Арада, імовірно, перевезли в Іран, але згодом повернули в Ліван. Останні повідомлення від нього надійшли у 1988 році – йдеться про листи, які він писав, коли був в ув'язненні.

Точний час і обставини смерті Арада досі невідомі. За однією з версій, він помер від тортур у 1988 році, за іншою – його вбили під час втечі. Крім того, вважається, що військовий міг померти у 1990-х роках після того, як йому було відмовлено в медичній допомозі.