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    Розвідка: російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану

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    23 вересня до Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами - Розвідка: російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану
    23 вересня до Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами
    фото: Міноборони

    В Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися

    Спецслужби країни-агресорки РФ хотіли завадити евакуації громадян України з Афганістану. Як повідомляє пресцентр Міністерства оборони, до зриву було залучено деякі російські ЗМІ.

    За словами одного із учасників операції з порятунку наших співгромадян з Афганістану, співробітника воєнної розвідки України, російські ЗМІ за наказом спецслужб провели спеціальну інформаційну операцію.

    Зокрема, вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.
    «Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель. Проте незабаром відео героїчної та високопрофесійної роботи наших розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та підтвердило фейковість російської пропаганди», – розповів розвідник.

    Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що наразі ще є люди, які хочуть евакуюватися з Афганістану, українська розвідка готує для них черговий евакуаційний рейс.

    Раніше видання The New York Times розповіло, як таліби погрожували відібрати український літак.

    Нагадаємо, 23 вересня до Києва прибув літак з евакуйованими з Афганістану громадянами.

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    Теги: МЗС розвідка Афганістан літак українці Україна Талібан евакуація
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    Розвідка: російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану