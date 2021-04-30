Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Байдена і Путіна

Дата і місце зустрічі ще не визначені, але активно обговорюються

Зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна запланована цього літа в третій країні в Європі. Дата і місце саміту ще не визначені, йдуть активні переговори.

Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ході виступу на Аспенському форумі, пише газета Today.

«Ми активно обговорюємо це питання (про зустріч, – ред.), я говорив сьогодні вранці зі своїм російським колегою, російським радником з національної безпеки, ми намагаємося узгодити саміт цього літа в третій країні в Європі, дата і місце не визначені, але це активно обговорюється», – сказав він.

Салліван додав, що на думку президента США Джо Байдена, саміт на вищому рівні буде корисний для «встановлення кращого взаєморозуміння» між країнами.

Як відомо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах США та Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія та Швейцарія.

Одна з тем майбутньої зустрічі американського лідера Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним буде ситуація довкола України, заявили у Білому домі.

Однак у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Згодом помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в червні.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».