Трамп не піде на саміт ООН з клімату



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Президент США Дональд Трамп

Замість саміту з питань клімату Трамп відвідає сесію Генасамблеї ООН, присвячену проблемі релігійних переслідувань у світі

Президент США Дональд Трамп відмовився взяти участь в саміті ООН, присвяченому зміні клімату.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що замість саміту з питань клімату Трамп відвідає сесію Генасамблеї ООН, присвячену проблемі релігійних переслідувань у світі.

«Ця подія спрямована на те, щоб розширити міжнародну підтримку свободи віросповідання на тлі збільшення кількості випадків переслідування людей за їхні релігійні переконання, а також зростаючого числа нападів і руйнувань релігійних об'єктів», - заявив представник адміністрації президента під час брифінгу про поїздку Трампа.

За даними телеканалу, обидва заходи будуть проходити паралельно один одному.

Представник Держдепартаменту зазначив, що представляти США на саміті ООН з питань клімату буде перший заступник помічника держсекретаря з питань океанів, довкілля та науки Марсія Бернікет.

У саміті ООН з питань клімату візьмуть участь лідери з усього світу, включаючи прем'єрміністра Великобританії Боріса Джонсона, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єрміністра Індії Нарендру Моді.

Нагадаємо, напередодні, 20 вересня, у Нью-Йорку відбувся масштабний мітинг у рамках глобального протесту проти політики урядів, яка призводить до глобальної кліматичної кризи.

Протести відбулися також у багатьох інших містах США. Тисячі людей вийшли на вулиці Маямі, Бостона, Сан-Франциско та інших американських міст. У Вашингтоні сотні дітей-демонстрантів марширували до Капітолійського пагорба, де розташований Конгрес США.

Глобальний страйк охопив 20 вересня майже 150 країн, зокрема й Україну. Це був наймасштабніший в історії протест проти політики урядів, яка призводить до кліматичної кризи, та за впровадження екологічної та тривкої економіки.

21 вересня у штаб-квартирі ООН почався Молодіжний кліматичний саміт. На ньому виступить українка.

Джерело: Новое Время