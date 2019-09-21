У штаб-квартирі ООН почався Молодіжний кліматичний саміт. На ньому виступить українка



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Молодіжний кліматичний саміт у штаб-квартирі ООН

У заході беруть участь генсек ООН, прем’єр-міністр Швеції та інші високопосадовці

У штаб-квартирі ООН 21 вересня почався Молодіжний кліматичний саміт, який ставить за мету пошук рішень задля боротьби із кліматичною кризою. У заході беруть участь понад 500 представників, зокрема й українська активістка, повідомляє Укрінформ.

«Молодіжний кліматичний саміт ООН - це платформа боротьби з кліматичною кризою, на якій молоді лідери можуть презентувати свої рішення в ООН, аби залучити ключових осіб, які ухвалюють рішення, до найважливішої теми нашого часу», - повідомляють в ООН.

У заході беруть участь також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен та інші високопосадовці.

«Хочу подякувати ООН та Генеральному секретареві Антоніу Гутеррешу за організацію цієї події та запрошення стількох молодих лідерів. Вчора мільйони людей у всьому світі протестували і вимагали дій, особливо молодь. Ми показали, що ми об’єднані та нас не спинити», - заявила на відкритті саміту 16-річна шведська активістка Грета Тунберг.

Українка Іріс Дель Соль, яка створила спільноту «Фрі Свидовець» аби боротися з забудовою карпатського гірського масиву Свидовець, також виступатиме 21 вересня в одному з сегментів саміту.

Увечері молоді активісти зустрінуться з лідерами держав, які вже прибули для участі у Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, напередодні, 20 вересня, у Нью-Йорку відбувся масштабний мітинг у рамках глобального протесту проти політики урядів, яка призводить до глобальної кліматичної кризи.

Протести відбулися також у багатьох інших містах США. Тисячі людей вийшли на вулиці Маямі, Бостона, Сан-Франциско та інших американських міст. У Вашингтоні сотні дітей-демонстрантів марширували до Капітолійського пагорба, де розташований Конгрес США.

Глобальний страйк охопив 20 вересня майже 150 країн, зокрема й Україну. Це був наймасштабніший в історії протест проти політики урядів, яка призводить до кліматичної кризи, та за впровадження екологічної та тривкої економіки.