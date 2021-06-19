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    Зросла кількість жертв авіакатастрофи літака з парашутистами в Росії

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    Літак Л-140 здійснив жорстку посадку на Кузбасі під час тренувального польоту з парашутистами - Зросла кількість жертв авіакатастрофи літака з парашутистами в Росії

    Літак Л-140 здійснив жорстку посадку на Кузбасі під час тренувального польоту з парашутистами

    Фото Сибірського авіаційного пошуково-рятувального центру

    П’ять осіб після падіння літака знаходиться у важкому стані в реанімації

    Кількість загиблих в результаті падіння літака L-410 з парашутистами в Росії виросло до дев’яти осіб. Загинули два члени екіпажу і сім парашутистів.

    Про це розповів керівник регіонального відділення ДТСААФ Росії Кемеровської області Віктор Шемоханов.

    «На борту було 17 парашутистів і два члени екіпажу», – сказав він.

    За словами Шемоханова, літак знаходився в справному стані та здійснював четвертий виліт за день.

    «На висоті 30-40 метрів відмовив правий двигун, виходить вони йшли в наборі висоти. За штурвалом був досвідчений льотчик Олександр Володимирович Шейкін. Він додав газу, щоб перелетіти дорогу, розвернутися і сісти на аеродром. Але, очевидно, що він перегазував і лівий двигун згорів. Перед ними було село Журавльово і вони були змушені шукати майданчик для посадки і при посадці лівим крилом зачепили землю, в результаті перекинулися», – додав Шемоханов.

    За даними МНС Росії, п’ять осіб після падіння літака знаходиться у важкому стані в реанімації, вісім – середнього ступеня тяжкості, двоє – в легкому.

    Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

    Нагадаємо, пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в окупованому Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.

    Теги: Росія авіакатастрофа літак льотчик
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    Зросла кількість жертв авіакатастрофи літака з парашутистами в Росії