Зросла кількість жертв авіакатастрофи літака з парашутистами в Росії

Літак Л-140 здійснив жорстку посадку на Кузбасі під час тренувального польоту з парашутистами

П’ять осіб після падіння літака знаходиться у важкому стані в реанімації

Кількість загиблих в результаті падіння літака L-410 з парашутистами в Росії виросло до дев’яти осіб. Загинули два члени екіпажу і сім парашутистів.

Про це розповів керівник регіонального відділення ДТСААФ Росії Кемеровської області Віктор Шемоханов.

«На борту було 17 парашутистів і два члени екіпажу», – сказав він.

За словами Шемоханова, літак знаходився в справному стані та здійснював четвертий виліт за день.

«На висоті 30-40 метрів відмовив правий двигун, виходить вони йшли в наборі висоти. За штурвалом був досвідчений льотчик Олександр Володимирович Шейкін. Він додав газу, щоб перелетіти дорогу, розвернутися і сісти на аеродром. Але, очевидно, що він перегазував і лівий двигун згорів. Перед ними було село Журавльово і вони були змушені шукати майданчик для посадки і при посадці лівим крилом зачепили землю, в результаті перекинулися», – додав Шемоханов.

За даними МНС Росії, п’ять осіб після падіння літака знаходиться у важкому стані в реанімації, вісім – середнього ступеня тяжкості, двоє – в легкому.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

Нагадаємо, пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в окупованому Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.