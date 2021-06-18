США поки не надаватимуть Україні зброю. Екссекретар РНБО пояснив, чи варто панікувати
Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ
Колишній глава РНБО Олександр Данилюк заявив, що не треба панікувати через інформацію в ЗМІ, що Білий дім вирішив призупинити надання Україні військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, видання Politico з посиланням на чотирьох людей, які знайомі з обговореннями щодо допомоги Україні, повідомило, що допомогу США вирішили надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ.
Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).
Екссекретар РНБО пояснив, що а цій ситуації не варто панікувати.
«А ось це саме той випадок, коли не треба панікувати та розводити зраду. Головне в цій ситуації чітко усвідомлювати, що під час реальної загрози США були готові допомогти серйозним озброєнням. Це важливо - хоча розумію що багато кому до вподоби інші інтерпретації», – вважає Данилюк.
Зазначимо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.