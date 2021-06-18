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    США поки не надаватимуть Україні зброю. Екссекретар РНБО пояснив, чи варто панікувати

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    Олександр Данилюк за часів керівництва РНБО - США поки не надаватимуть Україні зброю. Екссекретар РНБО пояснив, чи варто панікувати
    Олександр Данилюк за часів керівництва РНБО
    Фото: Facebook

    Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ

    Колишній глава РНБО Олександр Данилюк заявив, що не треба панікувати через інформацію в ЗМІ, що Білий дім вирішив призупинити надання Україні військової допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, видання Politico з посиланням на чотирьох людей, які знайомі з обговореннями щодо допомоги Україні, повідомило, що допомогу США вирішили надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ.

    Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).

    Екссекретар РНБО пояснив, що а цій ситуації не варто панікувати.

    «А ось це саме той випадок, коли не треба панікувати та розводити зраду. Головне в цій ситуації чітко усвідомлювати, що під час реальної загрози США були готові допомогти серйозним озброєнням. Це важливо - хоча розумію що багато кому до вподоби інші інтерпретації», – вважає Данилюк.

    Зазначимо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.

    Читайте також: Радари та безпілотні комплекси: чим Пентагон допоможе Україні на $150 млн


    Теги: Крим Росія США РНБО Олександр Данилюк Пентагон
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    США поки не надаватимуть Україні зброю. Екссекретар РНБО пояснив, чи варто панікувати