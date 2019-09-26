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    Новини

    У Тростянці жителі роблять загати на місцевій водоймі

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    У Тростянці жителі роблять загати на місцевій водоймі

    Воду використовують для підсобного господарства

    У смт Тростянці Вінницької області екологи виявили незаконне використання прибережної захисної смуги водного об’єкта. Про це інформує Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

    Фахівці з’ясували, що громадяни використовують земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги водного об’єкту для городництва і садівництва. Також вони роблять копанки, чим порушують природоохоронний режим водойми.

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    За виявлені порушення громадян притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

    Джерело: i-vin.info

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