У Тростянці жителі роблять загати на місцевій водоймі
Воду використовують для підсобного господарства
У смт Тростянці Вінницької області екологи виявили незаконне використання прибережної захисної смуги водного об’єкта. Про це інформує Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.
Фахівці з’ясували, що громадяни використовують земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги водного об’єкту для городництва і садівництва. Також вони роблять копанки, чим порушують природоохоронний режим водойми.
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За виявлені порушення громадян притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.
Джерело: i-vin.info