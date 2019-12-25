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    У світі

    Королева Єлизавета II у різдвяному привітанні нагадала про важливість примирення

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    Королева Великобританії Єлизавета II&nbsp; - Королева Єлизавета II у різдвяному привітанні нагадала про важливість примирення
    Королева Великобританії Єлизавета II 

    Єлизавета II згадала про дві важливі річниці, що відзначалися у 2019-му: 50 років, відколи людина ступила на Місяць, та 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії

    Королева Великої Британії Єлизавета II записала відеозвернення, в якому привітала підданих із Різдвом та нагадала про важливість примирення заради спільного майбуття.

    Відеопривітання королеви розмістив YouTube-канал BBC.

    У зверненні Єлизавета II згадала про дві важливі річниці, що відзначалися у 2019-му: 50 років, відколи людина ступила на Місяць, та 75-річчя висадки союзних військ у Нормандії. На її переконання, ці події показують, що людство здатне «відкласти вбік старі суперечності та просуватися вперед разом».

    Також Єлизавета II звернулася до біблійного мотиву Різдва - народження Ісуса Христа, котрий, за її словами, показав світові, як малі кроки, здійснені у вірі та надії, можуть подолати застарілі розбіжності та глибоко вкорінені протиріччя.

    Завершуючи звернення, британська королева побажала всім дуже щасливого Різдва.

    Як повідомлялося, 25 грудня увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

    Митрополит УПЦ Епіфаній зазначив, що Різдво об’єднує усіх, незалежно від календаря.

    У ніч з вівторка на середу в Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася нічна Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

    Напередодні президент Володимир Зеленський привітав українців з християнським святом Різдвом Христовим.

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