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Авіаконцерн Airbus попередив Європу про ризики від закупівлі американського озброєння

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Авіаконцерн Airbus попередив Європу про ризики від закупівлі американського озброєння
Європі потрібно розумніше ставитись до закупівель озброєння
фото із відкритих джерел

Глава підрозділу авіаконцерну Airbus Міхаель Шельхорн закликає не лише до збільшення національних оборонних бюджетів, а й до узгоджених зусиль основних європейських країн

Глава оборонного та космічного підрозділу європейського авіаконцерну Airbus Міхаель Шелльхорн застеріг Європу від подальшого потрапляння в залежність від США шляхом закупівлі американських озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Шелльхорна німецькій газеті Augsburger Allgemeine.

«Якщо ми виділятимемо більше коштів на оборону і використовуватимемо їх для закупівель готової продукції в США, ми посилимо свою залежність від інших. Датчани, які закуповували американські літаки F-35, нещодавно зрозуміли, що це, можливо, не така вже й хороша ідея на випадок, якщо їм доведеться захищати Гренландію (від спроб захоплення Дональдом Трампом? – «Главком»)», – зазначив Міхаель Шелльхорн.

Міхаель Шелльхорн застеріг Європу від подальшого потрапляння в залежність від США
Міхаель Шелльхорн застеріг Європу від подальшого потрапляння в залежність від США

За оцінками Шелльхорна, європейському військово-промисловому комплексу «потрібний струс», включаючи збільшення національних оборонних бюджетів та зміцнення співробітництва країн у розвитку обороноздатності регіону.

«Враховуючи геополітичну ситуацію у світі, тепер усі мають усвідомлювати, що дивіденди миру остаточно залишилися в минулому. Перш за все, Німеччина повинна краще усвідомити, що Європа перебуває під загрозою та є надто слабкою в цій новій епосі історії – економічно та військово. І тут є зв’язок: інвестиції в оборону – це також інвестиції в нашу економіку та суспільство», – додав він.

Нагадаємо, 6 березня саміт ЄС ухвалив підсумковий документ, який передбачає план мілітаризації Європи, який має забезпечити Євросоюзу можливість автономної кругової оборони. Єврорада доручила Єврокомісії знайти джерела фінансування військово-промислового комплексу ЄС та підтримала переорієнтацію Європейського інвестиційного банку на фінансування військових проєктів.

Хоча в тексті підкреслюється, що гонка озброєнь, що запускається в Європі, повністю відповідатиме цілям Північноатлантичного альянсу і здійснюватиметься у взаємодії з ним, ця заява стала першим за десятиліття європейським документом на військову тематику, в якому немає жодної згадки США.

Теги: озброєння Європа фінансування саміт

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