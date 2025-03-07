Авіаконцерн Airbus попередив Європу про ризики від закупівлі американського озброєння

Глава підрозділу авіаконцерну Airbus Міхаель Шельхорн закликає не лише до збільшення національних оборонних бюджетів, а й до узгоджених зусиль основних європейських країн

Глава оборонного та космічного підрозділу європейського авіаконцерну Airbus Міхаель Шелльхорн застеріг Європу від подальшого потрапляння в залежність від США шляхом закупівлі американських озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Шелльхорна німецькій газеті Augsburger Allgemeine.

«Якщо ми виділятимемо більше коштів на оборону і використовуватимемо їх для закупівель готової продукції в США, ми посилимо свою залежність від інших. Датчани, які закуповували американські літаки F-35, нещодавно зрозуміли, що це, можливо, не така вже й хороша ідея на випадок, якщо їм доведеться захищати Гренландію (від спроб захоплення Дональдом Трампом? – «Главком»)», – зазначив Міхаель Шелльхорн.

Міхаель Шелльхорн застеріг Європу від подальшого потрапляння в залежність від США

За оцінками Шелльхорна, європейському військово-промисловому комплексу «потрібний струс», включаючи збільшення національних оборонних бюджетів та зміцнення співробітництва країн у розвитку обороноздатності регіону.

«Враховуючи геополітичну ситуацію у світі, тепер усі мають усвідомлювати, що дивіденди миру остаточно залишилися в минулому. Перш за все, Німеччина повинна краще усвідомити, що Європа перебуває під загрозою та є надто слабкою в цій новій епосі історії – економічно та військово. І тут є зв’язок: інвестиції в оборону – це також інвестиції в нашу економіку та суспільство», – додав він.

Нагадаємо, 6 березня саміт ЄС ухвалив підсумковий документ, який передбачає план мілітаризації Європи, який має забезпечити Євросоюзу можливість автономної кругової оборони. Єврорада доручила Єврокомісії знайти джерела фінансування військово-промислового комплексу ЄС та підтримала переорієнтацію Європейського інвестиційного банку на фінансування військових проєктів.

Хоча в тексті підкреслюється, що гонка озброєнь, що запускається в Європі, повністю відповідатиме цілям Північноатлантичного альянсу і здійснюватиметься у взаємодії з ним, ця заява стала першим за десятиліття європейським документом на військову тематику, в якому немає жодної згадки США.