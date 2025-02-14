Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України, – The Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України, – The Times
Адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами
фото: Укрінформ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив, що переговори без України неможливі

Запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо врегулювання війни між Росією та Україною, який передбачає територіальні поступки з боку Києва, викликав хвилю критики серед європейських лідерів. Ідея передачі частини українських земель Росії була сприйнята як неприпустима та така, що підриває міжнародну безпеку. Про це пише The Times.

Британських міністрів попередили про майбутню заяву Трампа. Команда міністра оборони Джона Гілі уважно стежила за платформою Truth Social у пошуках можливих заяв Трампа, але не очікувала настільки гострої критики.

У відповідь на занепокоєння Європи адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні зустрічі з союзниками НАТО для узгодження деталей мирної угоди.

Європейські лідери наполягають на тому, що будь-яке рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі. Голова Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що переговори без України є неприйнятними, підкресливши необхідність дотримання принципу «нічого про Україну без України».

Занепокоєння викликає і можливе скорочення підтримки України з боку США. Політики порівнюють ситуацію з Мюнхенською угодою 1938 року, коли Чехословаччину пожертвували без її згоди. Український посол в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що такий підхід лише заохочує агресора.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив, що переговори без України неможливі.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі – світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи. Про це пише The Telegraph.

За результатами розмови з Путіним, Трамп повідомив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори». Якщо це дійсно сталося, то це може означати перемогу поглядів Путіна.

Російський президент завжди вважав, що тільки країни, які вирішують долю інших, можуть бути справжніми суверенами. Він завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ. Тому він планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном. Однак, зазначається, що перемога для Путіна в особистому сенсі не означає перемогу у війні, хоча для нього це важливий момент.

Читайте також:

Теги: Європа переговори росія Дональд Трамп Україна Кіт Келлог США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп і президент Колумбії Густаво Петро
Колумбія вводить 25% мита на імпорт США у відповідь на заяву Трампа
27 сiчня, 00:53
Протестувальники у Братиславі вимагають відставки Фіцо
Фіцо заявив, що третина протестувальників у Словаччині – українці
25 сiчня, 23:39
ВПС США пообіцяли ретельно вивчити усі обставини аварії, аби мінімізувати ймовірність повторення подібного
На Алясці розбився американський винищувач F-35
29 сiчня, 05:52
В авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив. Трамп повідомив деталі
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
30 сiчня, 21:11
Глава української держави вважає, що США та Європа мають надати ЗСУ достатньою кількістю зброї
Президент назвав «найдешевші» гарантії безпеки, які може отримати Україна від союзників
2 лютого, 06:41
Рятувальники поки не можуть підійти до судна через сильний шторм
Китайське судно з дизельним пальним та мазутом зазнало аварії біля Сахаліну (відео)
9 лютого, 08:37
Неспокійно вночі було в Краснодарському краї
Безпілотники атакували два НПЗ у Краснодарському краї (відео)
10 лютого, 07:41
На кордоні України з’явиться ще 17 пунктів пропуску
На кордоні України з’явиться ще 17 пунктів пропуску
11 лютого, 22:44
Росіяни нанесли удар балістичними ракетами по Оболонському районі Києва, де розташовані бізнес-центри та офісні приміщення
Зруйновані будівлі, пошкоджені авто, глибока вирва. Репортаж з місця ракетного удару в Києві
12 лютого, 15:21

Політика

Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України, – The Times
Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України, – The Times
Представники України, США та Росії зустрінуться завтра у Мюнхені, – Трамп (оновлено)
Представники України, США та Росії зустрінуться завтра у Мюнхені, – Трамп (оновлено)
Створення переговорної групи та... пояс Усика. Стали відомі деталі розмови Трампа та Зеленського
Створення переговорної групи та... пояс Усика. Стали відомі деталі розмови Трампа та Зеленського
Bloomberg пояснив, що Європа може застосувати як важіль у переговорах про завершення війни
Bloomberg пояснив, що Європа може застосувати як важіль у переговорах про завершення війни
РФ не воювала проти України з 2016 по 2020 рік? Які заяви зробив Гегсет на «Рамштайні»
РФ не воювала проти України з 2016 по 2020 рік? Які заяви зробив Гегсет на «Рамштайні»
Критикував вакцини та допомогу Україні. Сенат CША затвердив главою МОЗ Кеннеді-молодшого
Критикував вакцини та допомогу Україні. Сенат CША затвердив главою МОЗ Кеннеді-молодшого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
118K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
31K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
14K
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Вчора, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 лютого, 21:28

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua