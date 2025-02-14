Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив, що переговори без України неможливі

Запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо врегулювання війни між Росією та Україною, який передбачає територіальні поступки з боку Києва, викликав хвилю критики серед європейських лідерів. Ідея передачі частини українських земель Росії була сприйнята як неприпустима та така, що підриває міжнародну безпеку. Про це пише The Times.

Британських міністрів попередили про майбутню заяву Трампа. Команда міністра оборони Джона Гілі уважно стежила за платформою Truth Social у пошуках можливих заяв Трампа, але не очікувала настільки гострої критики.

У відповідь на занепокоєння Європи адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог пообіцяв провести індивідуальні зустрічі з союзниками НАТО для узгодження деталей мирної угоди.

Європейські лідери наполягають на тому, що будь-яке рішення щодо України не може ухвалюватися без її участі. Голова Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що переговори без України є неприйнятними, підкресливши необхідність дотримання принципу «нічого про Україну без України».

Занепокоєння викликає і можливе скорочення підтримки України з боку США. Політики порівнюють ситуацію з Мюнхенською угодою 1938 року, коли Чехословаччину пожертвували без її згоди. Український посол в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що такий підхід лише заохочує агресора.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив, що переговори без України неможливі.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі – світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи. Про це пише The Telegraph.

За результатами розмови з Путіним, Трамп повідомив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори». Якщо це дійсно сталося, то це може означати перемогу поглядів Путіна.

Російський президент завжди вважав, що тільки країни, які вирішують долю інших, можуть бути справжніми суверенами. Він завжди хотів, щоб Росія була серед великих держав, які разом зі США та Китаєм ділять світ. Тому він планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном. Однак, зазначається, що перемога для Путіна в особистому сенсі не означає перемогу у війні, хоча для нього це важливий момент.