Європа може створити «Небесний щит» для захисту України: деталі від The Guardian

Проєкт «Повітряний щит» розробили колишні експерти з планування RAF у співпраці з збройними силами України, і він був запропонований європейським міністерствам оборони

Європейські військово-повітряні сили, оснащені 120 винищувачами, можуть забезпечити захист неба над Києвом і заходом України від російських атак. При цьому не провокуючи ескалації з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Згідно з виданням, «Повітряний щит» стане зоною повітряного захисту під керівництвом Європи, окремою від НАТО. Його основна мета – зупинити атаки російських крилатих ракет і безпілотників на міста та інфраструктуру в Україні. Також він може бути частиною ініціативи «перемир'я в небі».

Зазначається, що цей щит може охоплювати три атомні електростанції України, а також міста Одеса і Львів, але не включатиме лінію фронту чи схід країни. За даними нещодавно опублікованого документа, він може мати більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив, ніж 10 тис. європейських сухопутних військ.

Хоча варіанти цієї пропозиції обговорювались без значного прогресу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, нова версія плану отримала імпульс після зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Проєкт «Повітряний щит» розробили колишні експерти з планування RAF у співпраці з збройними силами України, і він був запропонований європейським міністерствам оборони. Однак останні не проявили зацікавленості в патрулюванні українського неба під час війни.

Видання зауважує, що нещодавні події сприяли посиленню дискусій щодо можливості захисту частини українського повітряного простору, що може стати важливим елементом гарантій безпеки у разі припинення вогню. Проте в західних політичних колах є побоювання, що залучення винищувачів НАТО може призвести до ескалації конфлікту, якщо російські війська атакують або збиватимуть літаки.

Прихильники ініціативи вважають ризик для пілотів мінімальним, оскільки з 2022 року Росія не використовувала свою бойову авіацію за межами лінії фронту. За словами розробників плану, відстань між літаками НАТО та російськими винищувачами буде понад 200 км, що знижує ймовірність прямого зіткнення.

Нагадаємо, британські міністри обговорили способи надання гарантій безпеки для України без необхідності присутності великої кількості військ. Серед них патрулювання неба над Україною від можливих атак РФ після війни.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди.