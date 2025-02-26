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ЄС поновив санкції проти наближених до Януковича осіб. Експрезидент зник з переліку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄС поновив санкції проти наближених до Януковича осіб. Експрезидент зник з переліку
Янукович був позбавлений звання президента, визнаний винним у державній зраді і заочно засуджений на 13 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

«Із 17 осіб з найближчого оточення Януковича у списку залишилося лише три особи – навіть Януковича в ньому вже немає»

Європейський Союз поновив санкції проти колишніх високопосадовців та осіб, пов’язаних з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це заявив редактор Радіо Вільна Європа Рікард Йозвяк, повідомляє «Главком».

Так, обмеження, які були введені понад десять років тому через розтрату державних коштів, зберігаються і до сьогодні, але список, до кого застосовуються ці обмеження, значно скоротився. З початкових 18 осіб у санкційному списку, що включали самого Януковича, залишилося лише троє. 

«Посли щойно поновили санкції за розкрадання (українських – «Главком») державних коштів. Це було створено понад 10 років тому для Януковича та 17 осіб з його найближчого оточення. Зараз у списку залишилося лише три особи – навіть Януковича в ньому вже немає», – написав Йозвяк.

ЄС поновив санкції проти наближених до Януковича осіб. Експрезидент зник з переліку фото 1
скриншот: x.com/RikardJozwiak

Нагадаємо, у жовтні 2024 року сплив термін дії обмежень в законі «Про очищення влади», який прийняли у 2014 році. З 1 листопада чиновників часів Януковича можуть знову призначати на державні посади.

Згідно із документом, протягом десяти років з дня набрання цим законом чинності заборонялося призначати на посади в органах влади осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. Реєстр люстрованих осіб востаннє оновлювався 2 липня, на той час у ньому залишалося менше ніж 600 прізвищ.

До слова, син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр, який втік до Росії, заробляє мільярди на продажу вугілля з окупованих територій України до Туреччини. Про це повідомляють «Важные истории».

Компанія, яка експортувала за кордон майже пів мільйона тонн вугілля у 2023-2024 роках, має назву «Енергоресурс». Вона зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. Постачальники «Енергоресурсу» – компанії з окупованих Росією українських регіонів.

Як відомо, за матеріалами розслідувань ДБР, суди винесли 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Водночас розглядається ще майже 150 справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

ДБР повідомило про підозру 309 особам, з яких 100 – у 2024 році. До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.

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Теги: санкції вугілля Європа радіо кордон реєстр Європейський союз обмеження

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