Україна та Європейський інвестиційний банк уклали важливі угоди: деталі

Шмигаль заявив, що від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк мобілізував на підтримку України понад €2 млрд.

€16,5 млн банк виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на офіційних сторінках.

Так, підписання відбулося під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно.

Зокрема, €16,5 млн банк виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода, за поясненням премʼєра, відкриває шлях для отримання €100 млн на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

«Окремо під час зустрічі з пані Кальвіно обговорили фінансування у межах нашої двосторонньої співпраці. Загалом портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму €4,95 млрд. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики», – зауважив Шмигаль.

Політик додав, що від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк мобілізував на підтримку України понад €2 млрд.

Нагадаємо, у понеділок, 10 лютого, з візитом до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо. Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Як відомо, у 2023 році головою Європейського інвестиційного банку стала міністерка фінансів Іспанії Надія Кальвіно. Конкурс на нового очільника тривав декілька місяців. Крім неї, на посаду претендували ще п'ятеро людей.

Банк відіграє важливу роль у фінансуванні «зеленого» переходу та наданні фінансової підтримки відбудови України.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.