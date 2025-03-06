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Зеленський прибув до Європейської ради на саміт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Європейської ради на саміт
6 березня в Брюсселі відбудеться зустріч Спеціальної Європейської Ради
фото: скриншот відео

Зеленський візьме участь у роботі безпекового саміту ЄС, а також проведе низку двосторонніх зустрічей

Президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу, що проходить сьогодні у Брюсселі, ключовою темою якого стане нарощування допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента України.

Планується, що Володимир Зеленський візьме участь у роботі безпекового саміту ЄС, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

6 березня в Брюсселі відбудеться зустріч Спеціальної Європейської Ради, під час якої глави держав та урядів країн ЄС розглядатимуть шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.

Нагадаємо, Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

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Теги: саміт Володимир Зеленський відео

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