Посилений захист від агресора: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією (фото)

У складі бригади служитимуть кілька тисяч солдатів із танками та ЗРК

Польща посилила безпекові заходи та заявила про створення нової бригади на кордоні з Росією. У її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Такі дії покликані захистити країну від потенційних загроз із боку країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство національної оборони Польщі. За словами відомства, ця бригада стане найбільшим військовим підрозділом у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

«16-а моторизована бригада – наймолодший військовий підрозділ у складі 16-ї Поморської механізованої дивізії. Формування розпочалося навесні 2024 року. Усього за 11 місяців сюди прибуло понад 600 солдатів», – зазначається у повідомленні.

Також у представницстві поширили знімки, на яких міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрічається з бійцями.

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У Польщі розмістили посилену бригаду на кордоні з Росією фото: Міністерство оборони Польщі

Прикордонні захисники добре оснащені. Основу озброєння бригади складають колісні бронетранспортери Rosomak, а також танки К2 та самохідні зенітні комплекси Poprad, повідомили у Міноборони країни.

Як відомо, Вармінсько-Мазурське воєводство межує північ від Калінінградської областю РФ.

Раніше «Главком» повідомляв, Польща готує цивільні аеропорти до можливого використання армією. Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації аеропортів для оборонних цілей, а на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Заступник міністра інфраструктури Мацей Ласек підтвердив, що уряд проводить переговори щодо розширення цієї практики на 15 цивільних аеропортів. Він пояснив, що у військовій частині аеропортів можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, пункти допомоги та вантажний хаб.

Напередодні стало відомо, що Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні на суму €200 млн. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Політик наголосив, що Польща, як країна, «була лідером у допомозі», коли мова йшла про військову підтримку.

Крім того, у рамках допомоги Польща передасть Україні додаткові термінали Starlink, замовивши додаткові 5 тисяч терміналів. Станом на 2024 рік Польща надала Україні 24,4 тис. терміналів, які виробляє компанія SpaceX.