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Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото)
У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська громада міста Клуж-Напока провела мітинг-реквієм
фото: Марія Осадець

У Бельгії, Франції, США, Іспанії, Австрії, Великій Британії, Італії, Фінляндії, Німеччині, Румунії відбулися акції на підтримку України

До третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну по всьому світу триває акція «Stop the Evil/Зупинимо зло», яка об’єднує українців за кордоном. Ініціатива стартувала 20 лютого і триватиме до 3 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

За перші дні акції відбулося десятки заходів у різних країнах, зокрема в Бельгії, Франції, США, Іспанії, Австрії, Великій Британії, Італії, Фінляндії, Німеччині, Румунії тощо. Основний меседж ініціативи: «Якщо Україна не вистоїть – впаде Європа».

Як проходила акція в різних країнах

Іспанія

23 лютого у Барселоні відбувся великий захід до третьої річниці повномасштабного вторгнення. У ньому взяли участь представники організації Centre Cultural Ucraїnes De Provincia Tarragona, які тримали в руках гасла «Зупинимо зло!» та плакати з інформацією про злочини Росії протягом останніх років. 

Також члени української спільноти вийшли 23 лютого на вулиці Таррагони та пройшли ходою під українські пісні. 

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 1
фото: Асоціація українців Таррагони

Німеччина

У Гамбурзі організація українців vilni_de_ua та Спілка українських ветеранів та родин у Німеччині провели масштабний мітинг, в якому взяло участь понад 7 тис. людей.

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 2
фото: olenaodoshevska, harikrisshnan

Члени української спільноти вийшли на вулиці Франкфурта з плакатами акції і закликами зупинити зло, поки не стало пізно.

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 3

Фінляндія

24 лютого пройшла демонстрація у Тампере, до якої долучилися не тільки українці, а й містяни, які запалили свічки в пам'ять про жертві російської агресії.

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 4
фото: Ірина Тітаренко
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 5
фото: Ірина Тітаренко

Італія

23 лютого українці в італійському місті Анкона пройшли маршем пам’яті та солідарності до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема учасники заходу тримали в руках плакати італійською з хронологією злочинів Росії за останні 30 років.

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 6
фото: L'associazione Insieme Per Ucraina
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 7
фото: L'associazione Insieme Per Ucraina

Франція 

Українці з громадської організації Colo UA організували в Нансі виставку, де представили хронологію злочинів Росії за останні роки.

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 8
фото: Colo UA

А українці в Нанті пройшли ходою містом з гаслами «Зупинимо зло!».

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 9
фото: Association franco-ukrainienne Tryzub

Австрія

В день третіх роковин нападу Росії на Україну у Інсбруку відбулась масштабна демонстрація на підтримку України. Понад 300 людей зібрались на центральній вулиці міста біля колони Святої Анни із закликами: «Росія - це зло!», «Україна потребує справедливого миру», «Домовлятися під загрозою знищення – неможливо!».

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 10
фото: Ірина Залецька

Участь в демонстрації взяли не тільки представники української громади Тіролю, але й українське та австрійське духовенство, представники австрійського політикуму та місцевої влади.

Румунія

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська громада міста Клуж-Напока разом із міжнародними партнерами провела мітинг-реквієм «Війна в Україні триває». Захід зібрав понад 150 учасників, серед яких українці, румуни, представники міжнародних організацій та медіа.

Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 11
фото: Марія Осадець
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 12
фото: Марія Осадець
Від Німеччини до Перу: українці з 40 країн об'єдналися у глобальній акції (фото) фото 13
фото: Марія Осадець

Окрім масових заходів, у межах акції Stop the Evil було створено низку тематичних квестів: як говорити з іноземцями про Україну, донати на підтримку військових, участь у місцевих акціях, інформаційні дописи в соцмережах тощо. За кілька днів сотні учасників із 40 країн світу, зокрема Перу, Аргентини, Таїланду та Кіпру, долучилися до цих ініціатив.

Нагадаємо, 24 лютого в столиці Болгарії Софії пройшли заходи присвячені третій річниці російської широкомасштабної військової агресії проти України. Заходи розпочались з публічної дискусії на тему: «Три роки війни проти України», організованої Спілкою офіцерів запасу «Атлантик», Атлантичним клубом Болгарії, Атлантичною радою Болгарії та Софійським безпековим форумом за підтримки посольства України в Болгарії та Міністерства оборони Болгарії.

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Теги: росія Україна громада Велика Британія українці Фінляндія Італія Бельгія Франція Європа війна акція Австралія Німеччина США мітинг

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