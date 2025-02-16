Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня

Зеленський вчергове нагадав, що Європа та світ мають бути більш захищеними від російської агресії

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram заявив, що цього тижня росіяни випустили майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів по Україні.

«Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну», – написав Зеленський.

Цього тижня майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів випустили росіяни проти наших людей.

«Україна захищається, ми стоїмо та б’ємося завдяки мужності наших воїнів і підтримці партнерів, та нам потрібно більше ППО для захисту життів людей», – додав глава української держави.

Зеленський вчергове нагадав, що Європа та світ мають бути більш захищеними від російської агресії. Вони мають бути готовими до нього.

«Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом. Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром», – наголосив Зеленський.

До слова, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Також Зеленський повідомив про початок роботи з командою Трампа. Він зазначив, що напередодні Мюнхенської конференції провів конструктивну розмову з Трампом, а також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.